Acuden pocos paseños a centro de enfriamiento

Aunque los centros de enfriamiento dispuestos por la Ciudad y el Condado de El Paso representan una buena opción para que las personas mitiguen las altas temperaturas durante esta época de verano, la comunidad no ha atendido del todo la invitación y la mayoría de estos lugares lucen vacíos.

Desde que ambas instancias gubernamentales abrieron sus instalaciones comunitarias como centros de enfriamiento para los residentes del condado, en respuesta al pronóstico de calor extremo, en especial para los adultos mayores, los habitantes han preferido mantenerse en sus casas.

De acuerdo a las autoridades, los centros de enfriamiento proporcionarán un ambiente interior con aire acondicionado para que los residentes del condado los visiten y se refresquen durante el día y son una colaboración entre la Oficina de Manejo de Emergencias de El Paso, Parques y Recreación de la Ciudad de El Paso, las Bibliotecas Públicas y el Grupo de Trabajo para Clima Extremo.

“Los funcionarios de salud y emergencia continúan trabajando para ayudar a la comunidad, especialmente a los residentes mayores, a mantenerse frescos y encontrar soluciones para evitar enfermedades relacionadas con el calor”, dijo Enrique Dueñas Aguilar, portavoz del Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD).

Y es que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que las temperaturas de tres dígitos continuarán durante las próximas dos semanas, por lo que la Ciudad de El Paso y la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM) seguirán manteniendo operativos los centros de enfriamiento de la comunidad.

Asimismo se pidió al público estar pendientes de sus vecinos mayores, amigos y familiares que podrían ser vulnerables.

“Me parece muy bien que haya estos centros refrescantes porque la verdad el calor está muy extremo y hay muchas personas que no cuentan con aire acondicionado”, dijo la señora Margarita, quien de no ser apoyada por sus hijos que le instalaron aire refrigerante, aprovecharía la invitación.

En un recorrido realizado por distintos centros comunitarios habilitados para ese fin, El Diario de El Paso constató que son pocas las personas que utilizan las instalaciones municipales y del Condado.

“Yo he ido una vez y eso porque me dieron un aventón, pero se me hace difícil trasladarme así que prefiero sufrir un poco en casa que sí está caliente”, dijo Efrén, residente del Este de la ciudad y quien tuvo una buena experiencia durante su estadía en el centro de enfriamiento, ubicado en el 11620 Vista del Sol.

Él, como otros ciudadanos, sufre las inclemencias del calor extremo que se ha estacionado en la región fronteriza y todo indica que permanecerá algunas semanas más.

“Yo tengo aire evaporativo y pareciera que no tuviera aire. Al estar por arriba de los 100 grados sólo el aire refrigerado mantiene la casa fría”, dijo Altagracia Linares tras lamentar no tener el presupuesto para equipar su vivienda con este tipo de sistema.

“Estos son gratis para todos. La gente puede venir aquí durante todo el día”, dijo Enrique Dueñas Aguilar, oficial de Información Pública de EPFD.

Detalló que en estos lugares hay áreas para sentarse, agua, libros en algunos casos, áreas de juegos e Internet para que la gente pase un buen tiempo en un ambiente fresco en lugar de estar afuera.

No obstante la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM) y el Departamento de Salud advierten y recuerdan a la comunidad que tome medidas preventivas y se mantenga a salvo.

Dentro de las recomendaciones que las autoridades dan a los padres de familia para mantener seguros y frescos a sus hijos están: mantenerlos a salvo de temperaturas extremas; asegurarse de que estén bebiendo mucha agua, evitar las actividades de alta energía durante el calor del mediodía y nunca dejarlos dentro de un automóvil estacionado.

De igual forma para los adultos que salen de casa para realizar sus actividades diarias se recomienda utilizar ropa ligera, usar protección solar y trabajar al aire libre temprano o muy tarde durante el día para evitar ser víctimas de las lesiones relacionadas al calor excesivo.

Durante las olas de calor se recomienda a los residentes monitorear a familiares, amigos y vecinos diariamente. “El calor extremo puede ser peligroso para todos, especialmente para los adultos mayores, los niños y las personas con acceso y necesidades funcionales”, es el mensaje que acentúa el actuar rápido si notan a alguien con síntomas de enfermedad por calor.

Los centros de enfriamiento gratuito administrados por la Ciudad están disponibles de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; viernes a sábado de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., y domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

• Centro Recreativo Galatzan (650 Wallenberg)

• Centro Recreativo Marty Robbins (11620 Vista Del Sol)

• Centro Comunitario Valle Bajo (7380 Alameda)

• Centro deportivo Nations Tobin (8831 Railroad Dr)

• Polideportivo Chalío Acosta (Delta 4321)

La comunidad también puede visitar cualquiera de las bibliotecas públicas abiertas de lunes a jueves de 10 a.m. a 7 p.m. y viernes y sábado de 1:00 p.m. a las 6:00 p.m.

Los residentes que requieran asistencia fuera del horario de atención o durante la noche pueden marcar el 311 para recibir información sobre nuestros socios de la red de albergues.

Las personas vulnerables y los ancianos que necesitan asistencia de transporte a los centros de enfriamiento pueden llamar al 3-1-1. Para emergencias deben comunicarse al 9-1-1.

Asimismo el Condado de El Paso, al igual que la Ciudad dispuso de sus centros comunitarios para los residentes del condado, los cuales se ubican en:

• Centro Comunitario Agua Dulce - 15371 Kentwood Ave, Horizon City, TX 79928

• Centro Comunitario Fabens - 201, NW Camp St, Fabens, TX 79838

• Centro Comunitario de Canutillo - 7351 Bosque Rd, Canutillo, TX 79835

Los centros de enfriamiento están disponibles los sábados y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.