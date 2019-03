Acuden miles de fieles a recibir ceniza; comienza la Cuaresma

Miles de fieles católicos saturaron la iglesia de San Marcos, ubicada en el este de la ciudad, para recibir la ceniza este Miércoles de Ceniza con motivo del inicio de la Cuaresma.

El sacerdote Arturo Bañuelas, párroco de la iglesia San Marcos, al igual que decenas de presbíteros de otros templos, repitió la frase: “polvo eres y en polvo te convertirás” para luego marcar la cruz en la frente de los fieles.

De acuerdo a la Iglesia Católica, esta frase es considerada como “dura” entre la grey porque pega en el alma y el corazón al recordar que todos, desde el más humilde hasta el más poderoso terminará convertido en polvo.

“Este tiempo es para cambiar las cosas que traemos adentro y que no nos deja vivir bien, que no nos deja vivir bien con Dios y con los demás”, expresó el capellán.

Recordó que éste es un tiempo de ser caritativos, de pedir perdón y ayudar a la gente necesitada, pobre. “Es como cambio mi corazón para ser una persona nueva”.

Durante todo el día y cada hora, los católicos abarrotaron prácticamente el templo y muchos de ellos tuvieron que esperar afuera para esperar a que concluyera el servicio anterior.

“En esta Cuaresma pediré al Señor que me aumente la fe, que me ayude a vivir como nueva creyente y entender que la muerte es el comienzo de la felicidad eterna”, dijo María Luevano, luego de recibir la ceniza.

Para la Iglesia, este Miércoles de Ceniza es un día sagrado porque es cuando inicia el camino hacia, “y es un tiempo para que se profundicemos un poco en nuestra vida espiritual”, dijo el padre Bañuelas.

“Yo sé que mucha gente dice no voy a comer chocolates, no voy a ver telenovelas o no voy a tomar cerveza, aunque son cosas buenas no se trata de sacrificios chiquitos sino se trata de saber qué pasó después de la crucifixión, que fue la resurrección y que Cristo murió para darnos nueva vida”, explicó el eclesiástico.

En este periodo litúrgico, los católicos tendrán la encomienda, se dijo, “de saber cómo cambio mi corazón para ser persona nueva”, abundó.

¨Vengo porque soy una persona creyente y vengo a pedir perdón y arrepentirme de mis pecados. La ceniza purifica el alma y por eso vengo¨, afirmó Norma Wilburn, quien acudió con su pequeño hijo.

La Cuaresma, que consta de 40 días empieza el Miércoles de Ceniza, que este año fue el seis de marzo, y termina el Jueves Santo, 18 de abril, para dar inicio a la Semana Mayor.

La Cuaresma tiene cinco domingos más el Domingo de Ramos, en cuyas lecturas los temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón, son dominantes.

En este tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico, algunos fieles guardan ayuno, emulado a Jesús cuando estaba en el desierto, justo antes de su vida pública.

Como consecuencia son días de preparación purificación reflexión y conversión espiritual.