Aclara la Ciudad: sí hay segunda dosis de Moderna

Associated Press

La Ciudad de El Paso ha recibido y sigue recibiendo –por parte del Estado de Texas– la primera y segunda dosis de la vacuna de Moderna, según señaló a través de un comunicado. Las autoridades locales notificarán a los residentes por mensaje de texto, correo electrónico o teléfono para programar sus citas de primera y segunda dosis, según corresponda.

Medios locales señalaron, de manera incorrecta, que habría suspensión respecto a las segundas dosis, por lo que aclaran que sí existe disponibilidad.

Hasta la fecha, la Ciudad ha recibido las segundas dosis dentro del período de tiempo necesario programado para cada individuo elegible. El Estado continúa distribuyendo la primera y segunda dosis a la Ciudad, y nadie está atrasado, en este momento.

La segunda dosis de la vacuna Moderna vence 28 días después de recibir la primera dosis y la segunda dosis de la vacuna Pfizer vence 21 días después de la primera dosis. La Ciudad de El Paso sólo está administrando la vacuna Moderna, en este momento. Se aclara que no es necesario administrar la segunda dosis exactamente el día 28. La segunda dosis se puede administrar días o semanas después de la fecha límite, pero no puede recibir la segunda dosis antes.

Para fines de programación, a los residentes que deben aplicarse la segunda dosis recibirán un correo electrónico, un mensaje de texto o una llamada cuando la Ciudad tenga la asignación de la segunda dosis y abra las citas para la segunda dosis, según corresponda.

Las personas no necesitan volver a registrarse para sus segundas dosis.

Registro complejo

La Ciudad ha recibido inquietudes acerca de que los residentes no pueden reservar una cita después de haber sido notificados. Debido a que la Ciudad no recibe una respuesta del 100 por ciento de los invitados a programar citas, y para garantizar que no se desperdicien dosis, se invita a más residentes que vacunas disponibles. Si se le notifica a un residente que programe una cita y no puede conseguirla, el residente será el primero en la fila para el próximo envío de dosis.

El Departamento de Salud Pública (DPH) y el Departamento de Bomberos de El Paso continúan administrando la vacuna a los grupos prioritarios en la Fase 1 Grupo A y Grupo B.

El Grupo A incluye al personal de emergencia y a los trabajadores de Salud. El Grupo B abarca a personas mayores de 65 años y aquellos mayores de 16 años con al menos una condición crónica de salud, como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Se recuerda al público que sólo aquellos que se hayan preinscrito y se les haya dado una hora y lugar para la cita podrán vacunarse.

Mientras la Ciudad de El Paso espera recibir más vacunas Covid-19, los residentes que son elegibles como Fase 1 Grupo A y Grupo B pueden preinscribirse para recibir la vacuna con la Ciudad de El Paso enviando el formulario de preinscripción en este enlace www.epcovidvaccine.com

Una vez preinscritos, se notificará a los residentes sobre la disponibilidad de la vacuna y se les proporcionarán los siguientes pasos.