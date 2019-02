Acepta Nancy Love acuerdo y evita juicio

Tras haber rechazado pactar con la Fiscalía en al menos tres ocasiones, finalmente Nancy Love, involucrada en el fraude escolar del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) aceptó un acuerdo con el Gobierno federal para evitar ir a juicio.

Esto, a pesar de que Love y su abogada Mary Stillinger habían indicado que preferían irse a juicio, cuando el juez David Briones accedió a juzgar a la ex subdirectora de Austin High School (AHS) por separado.

Luego de que en junio de 2017, el juicio contra Love, John Tanner, James Anderson, Mark Phillip Tegmeyer, y Diana Thomas fuera anulado por Briones tras 13 de días de testimonios, después de que la Fiscalía introdujera evidencia de último momento sin presentarla previamente a los abogados defensores.

Por ese motivo y como castigo a la Fiscalía, el juez retiró el cargo de represalias contra testigos, lo cual benefició a Thomas, ex subdirectora AHS, quien fue exonerada ya que solamente enfrentaba ese cargo.

Así como también a Love, quien sólo se quedó con un cargo por mentir al gran jurado, el cual no tenía relación directa con el fraude escolar donde supuestamente los directivos manipulaban los resultados del examen estatal ‘TAKS’, al evitar que estudiantes con “problemas de inglés” tomaran dicha prueba con la finalidad de asegurar fondos federales.

Stillinger explicó que el acuerdo consiste en entrar a un programa de Readaptación Social (PTD), donde Love se compromete con la Corte a no meterse en problemas durante la duración del programa.

“Era lo mejor para ella (Love), porque al final íbamos a llegar a donde mismo, íbamos a demostrar su inocencia y con esto lo logramos y evitamos el estrés de un juicio”, comentó la abogada.

La abogada enfatizó que al aceptar el acuerdo, su clienta no se está declarando culpable sino que está admitiendo que cometió un error al momento de testificar.

“Fue una cronología que dijo mal, el no recordar exactamente el orden en que ocurrieron las cosas fue su error”, comentó .

Dicho programa tendrá una duración de seis meses, durante los cuales será supervisada por el Gobierno federal. De cumplir satisfactoriamente con los requisitos, se retirarán los cargos en su contra.

“Seis meses no serán problema para alguien que toda su vida se ha comportado bien. Tenía dos años en libertad condicional, así que esto será sencillo, sólo tiene que ser quien siempre ha sido, una mujer intachable”, aseguró la abogada.

Love es la segunda ex administradora en aceptar el acuerdo, ya que en noviembre de 2018 Tegmeyer aceptó una oferta similar y quedó fuera del caso.



Juicio en el limbo



La decisión de Love tuvo repercusiones en el juicio contra Tanner y Anderson, que estaba programado para el 4 de febrero pero fue pospuesto por tiempo indefinido.

Elizabeth Rogers, abogada de Tanner, explicó que Briones había decidido primero llevar a cabo el juicio contra Love, pero con el acuerdo, el juez decidió posponer el proceso.

“Con el acuerdo de Nancy Love, las cosas cambiaron y lo que ya se tenía preparado por ambas partes va a cambiar porque ahora Nancy Love está completamente fuera del caso y el juez entendió que se necesita tiempo para hacerlo”, dijo Rogers.

La mujer comentó que aunque no aún no se tiene fecha para el juicio, espera que éste se realice este año para que su cliente pueda continuar con su vida.

“El estar esperando es angustiante para John (Tanner), porque es un hombre íntegro y sabe que es inocente, pero el tener que vivir cargando todo esto es difícil”, dijo.

Al cuestionarle sobre la posibilidad de que su cliente pudiera obtener un acuerdo como el de Love y Tegmeyer, la abogada comentó que no cree que el Gobierno vaya a tratar de ofrecerles algo parecido.

“Cualquiera estaría feliz de obtener un acuerdo así, porque es terminar con todo sin aceptar culpabilidad pero es muy raro que ofrezcan estos acuerdos y dudo mucho que le vayan a ofrecer ese acuerdo a James Anderson o a John Tanner, ellos (los fiscales) van contra nosotros”, resaltó.

La abogada comentó que mientras se fija una nueva fecha para el juicio, esperaran la resolución de la Corte de Apelaciones, ya que asegura que se están violando los derechos constitucionales de los acusados por double jeopardy, es decir que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.

“Es un proceso muy tardado, no sabemos cuánto va a tardar la Corte de Apelaciones en darnos una resolución, pero estamos seguros que vamos a ganar porque lo que hizo la Fiscalía fue totalmente intencional”, dijo.

Desde la anulación, Rogers y los demás abogados han tratado de evitar un segundo juicio, pero en junio de 2018 Briones indicó que todo se trató de una negligencia por parte de los fiscales y accedió a iniciar un nuevo proceso.

Tras el dictamen de Briones, los abogados de Tanner y Anderson tramitaron una apelación ante la Quinta Corte de Apelaciones y en caso de que la Corte falle a favor de la defensa, los cargos contra sus clientes serían retirados y ambos quedarían exonerados.

Rogers agregó que espera que las cosas salgan como ellos esperan para que Tanner pueda volver a El Paso, ciudad a la que le tiene un gran cariño.

“Con todo esto, él se tuvo que ir, porque tiene que trabajar para poder vivir y aquí si mencionas su nombre la gente lo recuerda esposado y con un uniforme azul. Pero quiere limpiar su nombre antes de regresar”, enfatizó.

El Diario de El Paso trató de contactar a Robert Pérez, abogado de Anderson pero éste no estuvo disponible para emitir un comentario.



