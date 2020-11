Acelera Biden estrategia en virus y economía

The Washington Post / El mandatario electo visita una tumba de su familia

Washington—El presidente electo Joe Biden y sus asesores planean esta semana demostrar una estrategia mucho más asertiva contra el coronavirus que la del presidente Donald Trump, y Biden podría asumir un papel más proactivo en las próximas semanas en las negociaciones del Congreso sobre un paquete de estímulo económico.

Las propuestas de Biden, algunas de las cuales se publicaron en su nuevo sitio web de transición, incluyen el objetivo de asegurar fondos para aumentar las pruebas de coronavirus, adquirir equipo de protección adicional, como máscaras y batas, e invertir 25 mil millones de dólares en la fabricación y distribución de vacunas.

Los asistentes de Biden, argumentando que reconocen que Estados Unidos tiene un presidente a la vez, esperan aprovechar el impulso de su victoria para señalar una acción decisiva en las principales crisis que azotan a la nación. Sin embargo, eso podría complicarse por la negativa de Trump a ceder y el hecho de que algunos estados aún están finalizando sus recuentos de votos.

Los preparativos de Biden se producen cuando algunos republicanos dijeron que continuarán desafiando los resultados que muestran que Biden ha conquistado la Casa Blanca. Los líderes republicanos, como el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, aún no han reconocido públicamente la victoria de Biden.

En una medida que parecía diseñada para alentar a más republicanos a aceptar el resultado de las elecciones, el ex presidente George W. Bush anunció el domingo que había llamado a Biden, así como a la vicepresidenta electa Kamala Harris, para felicitarlos por su victoria.

"Aunque tenemos diferencias políticas, sé que Joe Biden es un buen hombre, que ha ganado la oportunidad de liderar y unificar nuestro país", dijo Bush en un comunicado. "Le ofrecí lo mismo que le ofrecí a los presidentes Trump y Obama: mis oraciones por su éxito y mi promesa de ayudar en todo lo que pueda".

Si bien dijo que Trump tiene derecho a presentar cualquier impugnación legal, Bush dejó en claro que, en su opinión, "el pueblo estadounidense puede confiar en que esta elección fue fundamentalmente justa, se mantendrá su integridad y su resultado es claro".

Biden hizo varias llamadas el domingo, según los asesores, pero pasó gran parte del día relajándose con su familia. Asistió a un servicio religioso en su parroquia local, caminando por el cementerio donde está enterrado su hijo Beau, quien murió en 2015 de cáncer cerebral, pero no hizo apariciones públicas.

Al mismo tiempo, los planes de su equipo para una nueva administración avanzaban agresivamente. Durante meses, un grupo de asesores ha estado ejecutando un esfuerzo de transición incipiente, reuniéndose con funcionarios de la administración Trump y preparando listas de posibles empleados. El propio Biden, sin embargo, en general no se ha involucrado directamente en ese proceso.

"Ha estado enfocado como un láser en la campaña", dijo un asesor involucrado en la transición, hablando bajo condición de anonimato para discutir los esfuerzos de planificación. "Pero será una transición muy difícil y estaremos listos para ella".

El asesor también dijo que el equipo de Biden todavía está saboreando que su candidato se convierta en presidente después de décadas de intentarlo. "Estamos disfrutando el momento. Han pasado años y años y años", agregó el asesor. "La semana que viene, y la semana siguiente, nos centraremos en lo que sigue".

Aún así, los asesores de Biden dijeron que el presidente electo reconoce la necesidad de indicar al público que planea una acción rápida para ayudar a un país que se tambalea bajo una pandemia y una caída económica.

Biden planea anunciar la creación de un grupo de trabajo sobre el coronavirus el lunes, dirigido por dos asesores que han estado consultando con él durante meses y han ayudado a diseñar el enfoque basado en la ciencia que destacó durante su campaña. Su equipo de transición, que dio a conocer un sitio web y cuentas de redes sociales el domingo, planea comenzar a tomar decisiones de personal esta semana.

Los asistentes no esperan anunciar ninguna nominación al gabinete durante varias semanas, según un asistente familiarizado con la planificación que habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a compartir deliberaciones internas. Los principales puestos de la Casa Blanca, que no requieren confirmación, generalmente se anuncian primero y el equipo de Biden espera seguir ese modelo, dijo el asistente.

Algunos puestos importantes, incluida la elección de Biden para jefe de gabinete –staff– de la Casa Blanca, probablemente se harán públicos esta semana, lo que podría brindar información sobre cómo Biden pretende gobernar.

Muchos dentro de la campaña creen que Ronald Klain, un antiguo asistente de Biden que se desempeñó como jefe de gabinete en los primeros años de su vicepresidencia, es una opción probable para el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Otros prospectos incluyen al principal asesor Steve Ricchetti, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Biden durante el segundo mandato del presidente Barack Obama, y al representante Cedric Richmond, demócrata por Luisiana, copresidente de la campaña de Biden.

La lucha por la influencia y las posiciones superiores se ha estado llevando a cabo durante semanas, con una especulación generalizada sobre varios roles y posiciones.

Desde que Biden fue declarado ganador el sábado por la mañana, el trabajo se ha mezclado con la celebración.

Los mejores asistentes celebraron en el restaurante del hotel Wilmington Westin, el River Rock Kitchen, hasta la noche del sábado. Muchos usaron mascarillas negras nuevas con "46" escrito en el costado, en homenaje a que Biden pronto se convertiría en el presidente número 46 de EU.

Los amigos de Biden de todo el espectro político dijeron que esperaban un gobierno más tradicional que el que Trump había favorecido al caos.

"Creo que, en primer lugar, su gabinete será muy competente. Joe comprende los problemas, comprende el gobierno", dijo el domingo el exsecretario de Defensa Chuck Hagel.

"¿Veremos algo de bipartidismo en el gabinete? Tal vez si él puede hacer algunos de los ajustes correctos", agregó Hagel. "Verá algo de bipartidismo en la administración". Hagel, un republicano de Nebraska, sirvió en el Senado junto a Biden y luego se unió al gabinete de Obama.

Todavía no está claro si el equipo de transición de Biden tendrá acceso a las agencias federales y cuándo. Ese proceso puede comenzar solo después de que el jefe de la Administración de Servicios Generales dictamine que los resultados de las elecciones son definitivos, lo que permite al equipo de transición de Biden expandir su trabajo y obtener acceso a fondos gubernamentales.

Los funcionarios de Biden están preparados para emprender acciones legales si ese administrador, Emily Murphy, una persona designada por motivos políticos de Trump, retrasa esa decisión, según funcionarios familiarizados con el asunto.

Hasta ahora, Trump no ha admitido la derrota, continúa afirmando falsamente que ganó las elecciones, y hasta el domingo por la tarde, la GSA aún no había firmado la carta necesaria para comenzar ese proceso, dijo el asistente de transición de Biden.

Los aliados de Biden esperan que las elecciones preparen el escenario para que el presidente electo asuma un papel más público, a partir de esta semana, para educar a los estadounidenses sobre la gravedad del virus, después de muchos meses de que Trump minimice los peligros.

"Creo que ahora verá un tono diferente. Creo que incluso verá a algunos gobernadores comenzar a adoptar un tono diferente ahora que Trump está fuera de su cargo", dijo el gobernador Andrew Cuomo, DN.Y., en "Esta semana" de ABC. "La presión política de negar el covid se ha ido. Creo que ahora verás a los científicos hablar sin bozal".

Si bien la transición de Biden se centrará en gran medida en la respuesta al coronavirus, también tiene como objetivo lanzar algunas de sus otras prioridades. El Washington Post informó el sábado por la noche que estaba planeando una serie de órdenes ejecutivas, pero su equipo también apunta a alinear algunos esfuerzos legislativos.

El senador Mitt Romney, republicano por Utah, el candidato presidencial republicano de 2012, dijo que aún no había hablado con Biden. Pero fue uno de los únicos republicanos electos en decir que espera poder trabajar con el presidente demócrata entrante.

"¿Podemos encontrar un terreno común? Sí", dijo Romney a CNN. "Y si Joe Biden trabaja con republicanos en el Senado, descubrirá que podremos encontrar puntos en común. Después de todo, él mismo ha estado allí por mucho tiempo. Sabe lo que se necesita para hacer las cosas en esa cámara".

Más allá de los republicanos que resisten, es probable que Biden enfrente desafíos de un Partido Demócrata rebelde. Si bien pudo unir al partido detrás del objetivo de derrotar a Trump, los demócratas están frustrados, y en algunos casos enojados, porque su mayoría en la Cámara se redujo y no han asegurado una mayoría en el Senado.

Es probable que el control del Senado se reduzca a dos elecciones de segunda vuelta en Georgia que se decidirán el 5 de enero. Los demócratas necesitarían ganar ambas contiendas para tener el control efectivo del Senado, con Harris como voto de desempate.