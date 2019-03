Accidentes paralizan las calles de El Paso

La Unidad Especial de Tráfico (STI) de la Policía de El Paso (EPPD) investiga dos accidentes registrados este miércoles en las calles de la ciudad.

El primer incidente ocurrió alrededor de las 11:15 de la mañana, en la Carretera Interestatal 10 a la altura de la rampa que conecta con la autopista U.S.54.

EPPD no dio detalles sobre el accidente, sólo confirmó que en este accidente se vio involucrado un motociclista.

La identidad y estado de salud del motociclista no fueron revelados de manera inmediata por las autoridades.

Elementos de STI cerraron este tramo carretero, para realizar el peritaje correspondiente por lo que exhortaron a la comunidad a tomar vías alternas.

Tan sólo tres minutos después, se registró un segundo accidente en el Gateway West, a la altura de la salida Gerónimo, donde un automóvil volcó.

Las autoridades mencionaron que en este accidente hubo personas lesionadas, aunque no especificaron cuántas ni la gravedad de las lesiones.

Los carriles rumbo al sur de la calle Gerónimo fueron cerrados por STI, para realizar el peritaje del accidente.

Las investigaciones en ambos casos continúan.



