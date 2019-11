Accidente deja un motociclista muerto

Santa Teresa, NM— La muerte de un motociclista es investigada como homicidio, después de que su vehículo fue impactado durante la mañana del martes en el McNutt Road, informó la Policía Estatal de Nuevo México.

Los hechos se registraron el 26 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 6:48 a.m., en la carretera estatal 273 (McNutt Road) en la intersección con la carretera estatal 136 de Nuevo México ( Pete Domenici Highway) en Santa Teresa, NM.

Los investigadores indicaron que Francisco Zavala, de 24 años de edad y originario de Ciudad Juárez, México, hacía alto en el semáforo ubicado en la intersección mencionada.

Por razones aún bajo investigación, una Ford Explorer 1996, conducido por un hombre de Canutillo, TX, no detuvo su marcha en el semáforo en rojo, e impactó a la motocicleta por la parte trasera. Se informó que por la fuerza del impacto Zavala fue expulsado de la motocicleta, y que sufrió heridas fatales.

El juarense fue declarado muerto en la escena, mientras que vehículos fueron afectados por el incidente, pero sus ocupantes no sufrieron lesiones.

En tanto el conductor de la Ford Explorer fue tratado por lesiones desconocidas, y fue puesto bajo custodia.

La identidad del detenido fue mantenido bajo reserva, mientras que el consumo de alcohol parece ser la causa del incidente fatal.