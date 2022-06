Cortesía

Acarician el viento con sus voces

Tres estudiantes de UTEP obsequian a paseños conciertos de ópera en los parques

De la Redacción/El Diario de El Paso

Un trío de cantantes de Opera UTEP planea perfeccionar su técnica vocal y aprender valores de producción durante su “investigación” de verano que incluye conciertos gratuitos en parques de El Paso. Los cantantes universitarios de la Universidad de Texas en El Paso –Abner Astudillo, Jessica Broaddus y Ana Lucía García– comenzaron a presentarse con artistas residentes de El Paso Opera (EPO) durante una serie de espectáculos de 40 minutos que resaltan ese estilo de música internacional.

EPO comenzó #CurbsideOpera en 2020 durante la pandemia para dar a sus cantantes la oportunidad de actuar ante multitudes socialmente distanciadas en lugares al aire libre.

Esas actuaciones improvisadas trajeron un nivel de alegría y camaradería a una comunidad agobiada por el coronavirus. En su segundo año, el programa incorporó artistas jóvenes de EPO de UTEP.

García, una estudiante de educación musical de tercer año, dijo que siempre le ha gustado actuar y #CurbsideOpera le da la oportunidad de compartir su pasión con personas más allá de sus compañeros y profesores de canto.

“Llevar (música) a la gente es lo que disfruto absolutamente de actuar”, dijo García.

Para el espectáculo del 14 de junio en Mission Hills Park en el oeste de El Paso, García interpretó “Batti, batti, o bel Masetto” de la ópera “Don Giovanni” y “Part of Your World” de “The Little Mermaid” de Disney.

Los artistas de esa noche, que se pararon en un escenario portátil, cantaron selecciones en francés, inglés, español e italiano complementadas con un acompañamiento de piano pregrabado. Aproximadamente 30 personas asistieron al espectáculo y su reacción pareció ser “bravi tutti” o “bien hecho, todos”.

Cherry Duke, instructora de voz y directora de Opera UTEP, estuvo entre los miembros de la audiencia que apoyaron. Dijo que es importante que UTEP participe en este tipo de actividades porque promueven el sólido programa de música de la Universidad, perfeccionan las habilidades de los estudiantes, fortalecen la asociación con EPO y exponen a la comunidad a la ópera.

Duke obtuvo fondos de la iniciativa de Participación Comunitaria de la Facultad de Artes Liberales para pagar al trío de cantantes por su participación, que también incluye trabajo como asistentes de producción para la producción de EPO de “Frida” el próximo 27 de agosto, en el Teatro Abraham Chávez.

“Esta es una tremenda experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes”, dijo Duke antes del concierto de Mission Hills. “Tendrán interacciones cercanas con artistas profesionales en papeles protagónicos. La mayoría de los estudiantes universitarios nunca tienen este tipo de oportunidad”.

Duke elogió a cada uno de los estudiantes que obtuvieron sus puestos por su profesionalismo y entusiasmo, así como por su talento como cantantes e intérpretes. Lo que aprendan como artistas junior de EPO les ayudará cuando tengan que producir conciertos, musicales o grandes eventos similares como educadores musicales profesionales después de graduarse.

“Este tipo de proyectos comunitarios son muy importantes”, dijo Duke. “Ayudarán a convertir a los estudiantes en maestros completamente formados”.

También en la audiencia estaba el doctor Steve Wilson, DMA, profesor y director del Departamento de Música. Elogió el evento como otro ejemplo de los esfuerzos de UTEP en la participación de la comunidad y señaló cómo beneficia a los estudiantes artistas. Dijo que estas actividades ofrecen grandes experiencias del mundo real. Enseña a los estudiantes cómo actuar fuera de una sala de conciertos y les ayuda a desarrollar su nivel de comodidad como artistas públicos.

“Cada vez que puedes actuar frente a la gente, es una victoria”, dijo Wilson.

Astudillo, un estudiante de segundo año en educación musical en ascenso, calificó a #CurbsideOpera como una experiencia memorable. El residente de Canutillo dijo que estuvo involucrado en el canto coral en la escuela secundaria y obtuvo un pequeño papel en la producción de ópera UTEP de primavera de 2022 de "Luisa Fernanda".

“Me gusta este ambiente”, dijo Astudillo sobre la oportunidad de interactuar con la audiencia. “Puedo actuar y compartir mi voz y mi talento. Es divertido."

Mariana Sandoval, gerente de la oficina de EPO y artista en residencia, dijo que #CurbsideOpera ayuda a los artistas jóvenes a crecer como artistas y brinda al público de El Paso un mejor sentido de la ópera y del talento local del área.

Sandoval, quien obtuvo su Maestría en Música con concentración en interpretación vocal de UTEP en 2021, dijo que “Frida” de EPO expondría a los estudiantes de UTEP a todos los aspectos de una producción más allá de la presentación en el escenario.

“Es una experiencia muy gratificante ver el trabajo en equipo que se necesita para montar una ópera”, dijo Sandoval.

Visite epopera.org/community para obtener más información sobre los próximos eventos de #CurbsideOpera.