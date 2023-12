Abusó de compradores hispanos desarrollador inmobiliario

The New York Times | . Ahora la administración Biden denuncia a la empresa por préstamos abusivos y prácticas de ventas deshonestas The New York Times

Houston— A principios de este año, un extenso desarrollo residencial al Noreste de Houston que atiende principalmente a compradores hispanos, incluidos inmigrantes sin estatus legal permanente, fue criticado por los republicanos de Texas, quienes dijeron que la promesa de viviendas allí atraía a inmigrantes que cruzaban ilegalmente desde México. Pero en un giro inesperado el miércoles, fue la administración Biden la que presentó una demanda contra el desarrollador, Colony Ridge, por lo que el Departamento de Justicia y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor dijeron que eran préstamos abusivos y prácticas de ventas deshonestas que se aprovechaban de compradores predominantemente hispanos. “Colony Ridge prometió el ‘sueño americano’, pero afirmamos que, en realidad, ha resultado una pesadilla para miles de familias hispanas trabajadoras”, dijo Kristen Clarke, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, en un comunicado anunciando la demanda. Los fiscales federales dijeron que el crecimiento de Colony Ridge fue impulsado por una estrategia de atacar y presionar ilegalmente a compradores hispanos con poco o ningún crédito. El Departamento de Justicia también acusó a los desarrolladores de ofrecer financiamiento sin verificar la capacidad de pago de los compradores, cobrar tasas de interés que “rutinariamente exceden las tasas típicas vigentes” y revender las propiedades rápidamente en casos de ejecución hipotecaria. John Harris, uno de los propietarios de Colony Ridge, negó las acusaciones en la demanda federal, de la que dijo que sólo se enteró después de que se hicieron públicas el miércoles. “Estamos seguros de que no hay ningún fundamento allí”, dijo en una entrevista telefónica. “Estamos orgullosos de lo que hacemos por nuestros clientes. Tenemos una buena relación con nuestros clientes. Creo que no tiene fundamento”. Colony Ridge pasó gran parte del otoño defendiéndose frente a los legisladores republicanos en Texas. El gobernador Greg Abbott hizo del desarrollo un tema durante dos sesiones legislativas especiales consecutivas después de que historias y segmentos en medios de noticias de derecha como The Daily Wire y Fox News establecieran una conexión entre el desarrollo y el aumento de las llegadas de inmigrantes a la frontera. “Estamos tomando esto muy en serio”, dijo Abbott en una entrevista en Fox News en septiembre, el mismo mes en que el vicegobernador ultraconservador Dan Patrick recorrió Colony Ridge por tierra y sobrevolando en un helicóptero de la Policía Estatal. Durante las audiencias en el Capitolio de Texas en octubre, los legisladores escucharon testimonios sobre inundaciones y otros problemas en el desarrollo. Pero los legisladores no tomaron medidas más allá de asignar millones en fondos adicionales para la aplicación de la ley en el área. El lunes, Abbott promulgó la financiación. Harris dijo que sentía que su negocio había sido malinterpretado y tergiversado por ambos lados del espectro político. “O soy el tipo que dirige el ferrocarril subterráneo para traer ilegales, o soy el tipo que maltrata a los pobres”, dijo. “Parece que no importa de qué lado estés, puedes atacarme si quieres”. El desarrollo ha crecido rápidamente desde que comenzó a vender propiedades hace más de una década en parcelas cortadas en un denso bosque a unas 30 millas del Centro de Houston. Ahora alberga a más de 40 mil residentes repartidos en varias subdivisiones independientes. Harris y sus copropietarios han dicho que planean construir más y esperan que el desarrollo eventualmente duplique su tamaño actual. La afluencia de nuevos residentes al condado rural de Liberty, donde se encuentra el desarrollo, ya ha agotado los recursos locales, particularmente las escuelas, y ha exacerbado las tensiones con la cercana ciudad de Plum Grove, cuyos residentes se opusieron al aumento del tráfico y culparon a Colony Ridge por los daños a carreteras locales, inundaciones y criminalidad. En la demanda presentada el miércoles, los fiscales acusaron a Colony Ridge de prácticas engañosas y discriminación en violación de la ley federal de vivienda y financiación al consumo. Dijeron que el promotor inició ejecuciones hipotecarias en al menos el 30% de las propiedades dentro de los tres años posteriores a su venta. De 2021 a 2022, la cantidad de ejecuciones hipotecarias en el Condado de Liberty superó las de Dallas y San Antonio, según la denuncia. Colony Ridge también utilizó materiales de marketing en español que falseaban las promesas de las propiedades en sus subdivisiones de Terrenos Houston, dijeron los fiscales, prometiendo conexiones a agua, alcantarillado y electricidad que no estaban presentes en el momento de la compra. La compañía reveló ese hecho en documentos proporcionados únicamente en inglés, dijeron. Según los fiscales, Colony Ridge registró más de 28 mil transacciones en las subdivisiones de Terrenos Houston durante un período de cinco años, y más del 90% involucró al menos a un consumidor hispano. La demanda también nombra a compañías afiliadas a Colony Ridge, así como a Loan Originator Services LLC, una compañía hipotecaria que, según dijeron los fiscales, originó todos los préstamos financiados por el vendedor para Colony Ridge. Harris reconoció en la entrevista telefónica que no todas las propiedades tenían agua y alcantarillado cuando fueron vendidas. "Pero tenemos un cronograma y la gente lo sabe", dijo, y agregó que las conexiones eléctricas estaban controladas por la compañía eléctrica. "Mira, lo hago para ganar dinero, pero la gente me importa mucho", dijo. "La verdad saldrá a la luz al final".