Abren el sábado nueva salida a Juárez por el I-10

A partir del próximo sábado 16 de enero, la ciudad de El Paso tendrá una nueva salida que conectará el I-10 con el Puente Internacional de las América, lo que permitirá al tráfico con destino a Ciudad Juárez, una salida más rápida y sin retornos por el US 54.

La inauguración del nuevo puente tendrá como resultado que el tránsito vehicular ya no se desvíe hacia el norte en Pershing Drive.

Aunque este nuevo camino permite a algunos evitar el desvío largo, los automovilistas que viajan por I-10 Este pronto podrá viajar por el retorno de Trowbridge Drive para llegar a Ciudad Juárez o al US 54, según se informó.

Mariana Monsisvais, vocera del proyecto I-10 Connect dijo que estos cambios se programan para iniciar por la mañana del sábado 16 de enero, 2021.

“Esto permite que el tránsito de I-10 Oeste tenga acceso directo al Puente Internacional de las Américas sin viajar hacia el norte en US 54 ni retornar por Pershing Drive. Todo tránsito que utiliza esta salida debe continuar hacia Ciudad Juárez. Los retornos junto al Puente Internacional de las Américas están cerrados; todo acceso a la Salida hacia Cd. Juárez desde US 62 (Paisano Drive) se ha eliminado de manera permanente”, se lee en un comunicado.

Por otra parte el martes 19 de enero, 2021 se cerrará la Rampa H que conecta I-10 Este con US 54 Norte; esto hasta nuevo aviso. Monsisvais dijo que, en este caso, todo tránsito con destino en US 54 Norte, US 54 sur o Ciudad Juárez debe continuar en I-10 Este, tomar Salida 24A (Trowbridge Drive), utilizar el nuevamente renovado retorno hacia I-10 Oeste, tomar Salida 22B (US 54/Alamogordo/Juárez/Fort Bliss) y seguir la desviación demarcada. Este cierre permite a las cuadrillas de construcción demoler y reconfigurar partes de la Rampa H.

Asimismo, se cerrará temporalmente el Gateway Boulevard Este sobre Circuito 478 (Copia Street).

Gateway Blvd. permanecerá abierto para acceso a los negocios en un punto sobre Calle Stevens y tránsito se desvía por Avenida Durazno. Es necesario este cierre para obras de demolición superiores.

Además, el miércoles 13 y jueves 14 de enero cada noche de 9pm a 5am se cerrarán la Rampa H que conecta I-10 Este con US 54 Norte y abra una desviación para continuar en I-10 Este, tomar Salida 24A (Trowbridge Drive), utilizar el nuevamente renovado retorno hacia I-10 Oeste, tomar Salida 22B (US 54/Alamogordo/Juárez/Fort Bliss).

LOS SIGUIENTES

IMPACTOS AL TRÁFICO CONTINÚAN:

Las Rampas F y G que conectan I-10 a Ciudad Juárez sobre Spaghetti Bowl permanecen desviados por US 54 Norte hacia Pershing Drive hasta nuevo aviso.

I-110, la corta autopista que conduce hacia el Puente Internacional de las Américas, permanece cerrada para tránsito hacia el norte hasta nuevo aviso.

US 62 (Paisano Drive) permanece cerrado en ambas direcciones entre Calle San Marcial y Gateway Boulevard Sur.

La rampa de US 54 Sur hacia US 62 (Paisano Drive) permanece cerrada hasta nuevo aviso.

Los dos retornos en US-62 (Paisano Drive) por debajo del US 54 permanecen cerrados hasta nuevo aviso

Cierres intermitentes de Avenidas Durazno y Rosa, y Calle Uva.

Cierran carriles de SH 20 (Avenida Alameda) en ambas direcciones sobre US 54 hasta nuevo aviso.

Cierres de carriles en efecto en Rampa D que conecta US 54 Sur a I-10 Este hasta nuevo aviso

Cierres de carriles en efecto en Rampa H que conecta I-10 Este a US 54 Norte, hasta nuevo aviso

Cierres intermitentes en Gateway Boulevard Este entre Calle Piedras y US 62/180 (Paisano Drive).

Cierres intermitentes en Gateway Boulevard Oeste entre Calles Boone y Palm.

Pueden iniciar los cierres de rampas hasta una hora antes de lo tiempos indicados. Toda información de construcción está sujeta a cambios de clima y de condiciones del campo.

ileos@diariousa.com