Abre en El Paso agencia INFINITI de autos de lujo

Con una inversión de más de tres millones de dólares, una fuerza laboral de 15 personas de inicio y un gran inventario, Charlie Clark Automotive Group inauguró su nueva agencia INFINITI, la línea de lujo de Nissan, ubicada en el 6501 S. Desert Blvd., en el Oeste de la ciudad.

La ceremonia de corte de listón, abierta a la comunidad, se llevó a cabo con la presencia de directivos de la compañía internacional, funcionarios de gobierno, así como empresarios y amigos del concesionario automotriz.

El actor estadounidense Danny Trejo, quien apareció en la película de Charlie Clark Green Ghost y The Masters of the Stone y el boxeador profesional de peso pesado Luis Ortiz, amigo cercano de Charlie presidieron la ceremonia.

“Estamos extremadamente agradecidos con la comunidad de El Paso y sus alrededores por su paciencia y apoyo. Estamos emocionados de celebrar finalmente este importante hito en la historia de Charlie Clark Automotive Group”, dijo Charlie Clark, propietario y fundador de la organización comercial.

Si bien la apertura de la nueva agencia Charlie Clark INFINITI le representa un gran honor y gran orgullo, el concesionario resaltó que también le genera una gran responsabilidad al representar una marca de lujo de Nissan.

“Ahora tenemos dos edificios modernos llamados 2.0 y no hay otra agencia del área que tengan estos edificios. Quisimos invertir con todo”, dijo Clark tras recordar y extrañar a su nana, que ya no está a su lado.

En cuanto al éxito de la compañía dijo sentir gratitud con su gente y sobre todo “por esa conexión que tiene con ellos como familia, este viene de mi nana y luego me dio ese don de comunicar de manera real y estar siempre atento por que se dé un servicio de calidad a los clientes. “ Yo tengo esa pasión y mi gente también tiene la misma pasión”.

Subrayó que este nuevo reto es el inicio de otros más que vienen en el futuro porque la idea es expandir el negocio para alcanzar los objetivos trazados.

“Uno de mis objetivos es trabajar con la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y otras escuelas de nivel superior para que los egresados, que cuentan con mayor escolaridad, se sumen a la empresa vendedora de autos de lujo con mejores sueldos.

De acuerdo con Sergio Gonzalez, director de operaciones de Charlie Clark Automotive Group al adquirir el concesionario a principios de 2020, la tienda se trasladó de su ubicación en Airway Blvd., a su nuevo hogar en West El Paso en Desert Boulevard junto a su tienda hermana, Charlie Clark Nissan.

Luego, en 2021, se lanzó una remodelación del edificio de $1.1 millones y finalmente se terminó a principios de 2022, ahora según los estándares de INFINITI.

“Estos cambios generalmente toman algún tiempo, ya que hay muchas fases por las que siempre debe pasar, pero estamos felices de estar finalmente listos para atender a todos los consumidores de INFINITI de la manera que se merecen”, agregó González.

La nueva línea automotriz considerada como una obra maestra de diseño e ingeniería, es buscada por clientes exigentes que desean manejar todos los caminos de la vida y que puedan crear recuerdos con estilo y gracia.

“Me da mucho gusto que El Paso siga creciendo y que Charlie Clark crea en El Paso para instalar una empresa de esta magnitud para atraer trabajos e impulsar la economía” dijo Betsy Hinojos Castillo, diplomática Comunitaria 2023 de La Cámara de Comercio Hispana de El Paso, luego de la entrega de un reconocimiento.

Expresó que en los últimos cinco años han visto con beneplácito el crecimiento y desarrollo que la empresa ha tenido en la región por lo que es digno reconocer su empuje exitoso y la contribución económica aportada a la ciudad.

“Bienvenidos los emprendedores que siga el negocio y que sigan todos adelante y entre más personas se animen es más negocio para El Paso y más trabajo”, dijo la representante de la cámara empresarial.

Para el actor Danny Trejo, participar en una festividad como esta es motivo de orgullo y satisfacción al saber que su amigo Charlie ha cumplido otro de sus sueños con la apertura de la agencia INFINITI.

“Muy emocionado de mi amigo y contento porque pronto presentaremos juntos un concierto en el Coliseo de El Paso, ahora que tengo mi compañía musical, Trejo Music, manifestó el afamado actor.

A su vez Clark comentó que ya tienen pláticas con el juez Ricardo Samaniego para llevar este evento, en el cual incursionará por primera vez en el ámbito musical.

“Estoy muy emocionado de tener a ambos aquí –Danny y Luis– para celebrar este momento memorable y que todos los presentes se divertirán mucho al conocerlos”, concluyó Charlie Clark, para luego atender a los invitados y tomarse fotografías.