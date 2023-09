Abrazan paseños plan de reciclaje

Cinco años después de que una auditoría interna descubriera que el programa de reciclaje en las aceras de El Paso “no había tenido éxito” durante su primera década, los funcionarios de la ciudad dijeron que el programa ahora está ahorrando más espacio en los vertederos locales, un año y medio después de que una nueva empresa se hizo cargo de la operación.

Incluso después de la crítica auditoría de 2018, el programa de reciclaje de la ciudad se vio afectado por diferentes problemas en los años más recientes. La ciudad dejó de recoger los contenedores de reciclaje domésticos azules durante tres meses a finales de 2020 debido a la escasez de personal. Y cuando la ciudad reanudó la recolección de materiales reciclables a principios de 2021, más de un tercio (34%) de todo lo recolectado en los contenedores azules no era reciclable y la ciudad tuvo que pagar para enviarlo a un vertedero.

PUBLICIDAD

Pero en lo que va del año, la llamada tasa de contaminación, o el porcentaje de artículos en los contenedores de reciclaje que no son reciclables, ha caído a alrededor del 24%. Eso es un poco más alto que el objetivo que los funcionarios de la ciudad establecieron hace un par de años de reducir la contaminación por reciclaje en El Paso al 23% para fines de 2023.

La tasa de contaminación por reciclaje de la ciudad “nos afecta enormemente”, dijo Scott Berry, gerente de distrito de Waste Connections, una empresa que cotiza en bolsa y posee una instalación de reciclaje en el noreste.

“Cuanto menor (la contaminación), mejor, porque eso significa que estamos obteniendo mejores productos de lo que nos traen que realmente podemos comercializar y vender”, dijo Berry. “Cuanto más contaminación hay, más nos cuesta. Tenemos que sacar la basura”.

Waste Connections, que tiene casi 20 mil empleados en todo el país y está valorada en 35 mil millones de dólares, compró la instalación de reciclaje de El Paso a Friedman Recycling a principios de 2022, junto con otra operación de reciclaje en Albuquerque. La empresa opera en las dos ciudades bajo el nombre BARCO, y la ciudad de El Paso transfirió el contrato de reciclaje que tenía con Friedman a BARCO en marzo del año pasado.

Waste Connections también es propietaria de El Paso Disposal, la empresa de gestión de residuos que recoge la basura doméstica aquí, y del vertedero Camino Real en Sunland Park.

La caída en la contaminación por reciclaje fue resultado del programa educativo de la ciudad diseñado para mostrar a los paseños qué es reciclable y qué no, dijo Nicholas Ybarra, subdirector del departamento de servicios ambientales de la ciudad.

Las baterías de litio son lo primero que Berry insta a los habitantes de El Paso a no tirar a la papelera de reciclaje azul, y eso incluye los cigarrillos electrónicos que funcionan con baterías de litio. Esto se debe a que pueden calentarse y provocar un incendio con relativa facilidad, dijo.

Los trabajadores de las instalaciones de BARCO a veces también encuentran balas arrojadas con papel y cartón.

“Y estos no son casquillos gastados. De hecho, todavía tienen pólvora”, dijo Berry.

Hubo al menos tres incendios en la instalación de reciclaje entre 2013 y 2019, cuando Friedman todavía era propietario del edificio. Pero después de que BARCO se hizo cargo del programa de reciclaje de la ciudad, la compañía gastó 500 mil dólares para instalar un sistema computarizado que utiliza un sensor para detectar el calor cuando los camiones arrojan los materiales reciclables. Si el sensor detecta un punto caliente, dispone de un cañón de agua para apagar el fuego.

Sin embargo, cuando los empleados de BARCO tienen que transportar artículos no reciclables al vertedero, la ciudad paga la cuenta, por lo que tirar los artículos incorrectos a la papelera de reciclaje tiene un costo. El año pasado, la ciudad pagó a BARCO $196,000 para manejar desechos contaminados, y hasta agosto de este año la ciudad pagó al reciclador alrededor de $150,000 por la contaminación, dijo Ybarra.

Pero la ciudad ha tenido cierto éxito al reducir la cantidad de desechos contaminados que llegan al centro de reciclaje de BARCO, que emplea a 38 trabajadores. Los principales artículos no reciclables incluyen: bolsas de poliestireno y plástico, bolsas de supermercado, desechos de jardín, alimentos y líquidos, y materiales reciclables en bolsas. Ybarra, sin embargo, dijo que los residentes deben embolsar el papel triturado para que sea reciclable; de lo contrario, los trozos de papel se esparcen por el centro de reciclaje cerca de Railroad Drive, dijo.

Los nuevos clientes de reciclaje en El Paso deben completar un breve curso sobre qué no reciclar antes de que la ciudad coloque un contenedor azul en su casa. Cuando el programa despegó en 2006, la ciudad simplemente dejó un contenedor azul en cada hogar con un folleto instructivo.

La ciudad también ofrece su Cinturón Negro de reciclaje, donde los empleados de la ciudad revisarán el contenedor de reciclaje de un hogar y otorgarán algún botín si el residente colocó los artículos correctos en los contenedores. Ybarra dijo que mil 508 paseños se graduaron del curso de Cinturón Negro y otras 819 personas están inscritas.

BARCO recibe entre 24 mil y 26 mil toneladas de materiales reciclables en sus instalaciones de El Paso cada año, dijo Ybarra. De lo contrario, ese material sería arrojado a un vertedero local si la ciudad no implementara el programa de reciclaje.

“La contaminación que reciben en BARCO, va directamente a nuestro vertedero”, dijo Ybarra. “Ha bajado”.

La operación de BARCO convierte el cartón en papel higiénico y rollos de papel higiénico, y las botellas de plástico en revestimientos de alfombras, por ejemplo. Gran parte de lo que el reciclador produce en El Paso se vende a través de un corredor y, a menudo, va a lugares del sureste de Estados Unidos, como Georgia y Luisiana. BARCO también envía parte de su material reciclado a fábricas de papel en Juárez, dijo Berry.

Aunque el vidrio es comúnmente reciclable en otras ciudades de Estados Unidos, Berry dijo que no hay mucho mercado para el vidrio reciclado en el suroeste del país. Por otra parte, la ciudad acepta vidrio reciclado que los residentes pueden dejar en instalaciones de recolección alrededor de El Paso, donde el vidrio se pulveriza y luego disponible para que cualquiera lo use, pero los residentes no pueden tirar vidrio en el contenedor de reciclaje de la acera.

“Simplemente no creo que, en este momento, exista un mercado viable para (el vidrio reciclado). Aquí no, directamente dentro del área suroeste”, dijo Berry. “Esto no quiere decir que algún día no llegaremos a ese punto. Se trata simplemente de encontrar el mercado adecuado y encontrar el equipo adecuado para hacerlo de forma segura”.

Berry dijo que El Paso se ha convertido en un “mercado verticalmente integrado” para Waste Connections. La empresa ahora posee gran parte de la cadena de suministro de gestión de residuos en la ciudad: recogida de residuos, reciclaje y un importante vertedero.

“Desde la perspectiva de la empresa, esto es lo que buscan en cuanto a trabajar en los objetivos de sostenibilidad”, dijo Berry. “Así que esta fue una buena compra para nosotros”.

Para saber:

-La educación sobre materiales fue la clave para lograr lo avances

-BARCO recibe entre 24 mil y 26 mil toneladas de materiales reciclables cada año

-Convierte el cartón en papel higiénico y rollos de papel higiénico

-Las botellas de plástico se hacen revestimientos de alfombras