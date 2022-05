Aborto, otra crisis fronteriza en puerta

La próxima crisis fronteriza entre El Paso y Juárez no será migratoria, y ya se está gestando.

En medio de la polémica que desató el borrador filtrado de la Corte Suprema, que indica la posible anulación del fallo de Roe vs. Wade –que despenaliza el aborto inducido– activistas y personal de salud en Ciudad Juárez reciben ya residentes de Estados Unidos que cruzan la frontera para interrumpir sus embarazos.

En Ciudad Juárez existen algunas redes de apoyo donde conocedoras del procedimiento “aborto seguro en casa”, realizan acompañamientos a aquellas que necesitan realizarse la interrupción de un embarazo. Ahora se preparan para un incremento en el número de mujeres que necesitan ser acompañadas.

Para el movimiento feminista y organizaciones protectoras de los derechos de las mujeres, un acompañamiento es el proceso en que “una mujer orienta y acompaña a otra mujer a practicar un aborto a través de medicamentos de libre venta”.

“Para mí dar acompañamiento es ofrecer información segura sobre el aborto seguro en casa con misoprostol. Es orientar y ayudar a la persona a obtener acceso al medicamento, enseñar los signos de alarma, acompañar antes, durante y después del proceso, procurando la salud física y mental de la persona que está pasando por un embarazo no deseado y ha decidido no continuarlo”, dijo una mujer que realiza acompañamientos en Ciudad Juárez desde hace tres años.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el misoprostol es un medicamento que no necesita receta en México. Se toma por vía oral para prevenir las úlceras gástricas o bien, interrumpir los embarazos tempranos con una efectividad del 80 al 95 por ciento.

Su costo fluctúa entre 500 y 800 pesos mexicanos –entre 25 y 40 dólares– en diferentes farmacias mexicanas.

“Lo que hace el misoprostol es que genera contracciones en el útero. Esto hace que se desprenda el endometrio que es donde se alija el óvulo fecundado y por consecuente, se genera la menstruación”, añadió la acompañante juarense.

Por su parte, en Texas cualquier tipo de medicamento que induce el aborto como el misoprostol está completamente bajo regulaciones federales; pueden ser recetados y dispensados sólo en persona por un médico durante las primeras siete semanas de embarazo.

Obstáculos a minorías

Ophra Leyser Whalen, socióloga de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), asegura que las numerosas políticas y leyes han estado erosionando los derechos reproductivos durante la última década.

“Sabemos exactamente qué hará esta nueva ley para las comunidades de bajos ingresos, para las comunidades afroamericanas y latinas; tenemos estados completos que no permiten el acceso al aborto, eso significará aún más viajes de aborto de los que ya han tenido que pasar”, comentó.

“Van a aumentar esas dificultades. Se basan en valores de democracia, la raza, la libertad y la justicia, pero la cultura real no refleja las leyes y políticas reales que se están aprobando. Eso es especialmente crucial para las comunidades de bajos ingresos y esta lucha, como puede ver, se trata de mucho más que el acceso al aborto, se trata de creencias fundamentales y la democracia”, argumentó.

Una historia diferente

En México –incluyendo Ciudad Juárez– los medicamentos regulados y no regulados están disponibles sin receta en diferencies farmacias a pocos pasos del otro lado de la frontera, incluyendo el misoprostol; medicamento que es indicado por las acompañantes.

El tribunal supremo del Estados Unidos podría revocar la despenalización del aborto alrededor de junio del año en curso, donde el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo quedaría en manos de las legislaturas estatales.

Una juarense de 28 años, quien es licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y quien también realiza el llamado acompañamiento seguro, dijo que la situación para el futuro podría volverse “muy complicado” debido a la demanda que experimentan día con día.

“La cosa se está poniendo muy densa. En el lado mexicano las mujeres se han ido adaptando al uso del misoprostol como una alternativa y muchas antes de ir allá a El Paso, de alguna manera se enteraban de que existe este tipo de ayuda del acompañamiento”, dijo la juarense, quien ha realizado más de 30 acompañamientos.

“Sin embargo, las que la van a tener más difícil son las chicas de Texas y de El Paso porque les están cerrando todo tipo de posibilidad y alternativa que no sea parir a fuerzas. Incluso el hecho de dar información lo quieren hacer ilegal. Las mujeres en México no estamos haciendo nada ilegal porque no es ilegal dar información y es lo fuerte en la situación en Texas, porque también están criminalizando la información”, añadió.

La decisión de la Corte Suprema de anular el fallo sería uno de los ataques más agresivos contra los derechos de la mujer ya que al eliminarle el derecho al aborto, una mujer podría ser juzgada como una criminal por realizarse el procedimiento.

La acompañante dijo que el panorama será “muy difícil” y la demanda podría “saturar aún más” los pocos grupos de apoyo que existen para las mujeres que quieren abortar.

“Veo un panorama muy difícil porque a veces las mujeres que damos acompañamiento en Juárez no nos damos abasto. He visto rebasada la demanda. He visto mujeres que tienen hasta tres acompañamientos y mandan a otras acompañantes que ya tienen otros dos pendientes. Entonces ese fallo lo que va a generar es una demanda más grande”, aseveró la proveedora de salud.

“Estamos saturadas y todo lo que está pasando en Texas lo va a hacer más difícil. Nos hemos estado preparando, pero no hay que dejar a las mujeres solas, sean de donde sean”, añadió. Ivanna@diariousa.com