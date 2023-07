Abbott, más allá del poder

The New York Times | Un migrante es registrado por un agente de la Patrulla en Eagle Pass The New York Times | Un grupo cruza el Río Grande y camina a lo largo de un alambre de concertina en Eagle Pass

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Houston— A lo largo de las 1 mil 200 millas de frontera con México, policías estatales arrestan rutinariamente a migrantes que ingresan ilegalmente. Los soldados de la Guardia Nacional de Texas colocan alambre de púas a lo largo de la orilla del Río Grande. Guardias de caza y pesca patrullan el río en botes ligeros. Durante más de dos años, el gobernador Greg Abbott ha estado poniendo a prueba los límites legales de lo que puede hacer el estado en la aplicación de las leyes de inmigración. PUBLICIDAD El esfuerzo, conocido como la Operación de la Estrella Solitaria, ha sido ampliamente popular en Texas, incluyendo entre muchos demócratas, aunque su costo, que es de más de 4 billones de dólares, se espera que supere los 9 billones de dólares para finales del próximo año. Aún cundo el número de migrantes ha disminuido en los últimos meses, Abbott, quien es republicano, ha rebasado los límites. Ha aplicado una disuasión agresiva a través de policías estatales en la frontera y eso ha representado un descarado desafío a la autoridad federal colocando una barrera flotante en medio del Río Grande. El mes pasado, en la pequeña ciudad fronteriza de Eagle Pass, la policía estatal quitó la vegetación con una motoniveladora de un banco de arena que está en medio del río para crear una nueva caseta de seguridad. Esas medidas enfrentaron su primer desafío significativo al gobierno federal, que demandó al estado de Texas el lunes, diciendo que la barrera flotante en el río “ha desobedecido la ley federal” y “está en riesgo de dañar la política exterior de Estados Unidos”. Este miércoles, el gobierno federal presentó una moción que busca obtener una orden judicial inmediata para remover la barrera. Las nuevas tácticas agresivas han puesto a prueba el apoyo que usualmente han disfrutado las políticas de inmigración del gobernador en los últimos años en Texas. Tan recientemente como el mes pasado, el 59 por ciento de los texanos encuestados apoyaron los despliegues de las autoridades y el gasto fronterizo, incluyendo el 30 por ciento de los demócratas. Sin embargo, las tácticas más estrictas empleadas en las últimas semanas, incluyendo reportes de un trato agresivo contra los migrantes por oficiales de Texas y lesiones a personas que han pasado por el alambre de púas, han disminuido ese apoyo. “Eso funcionó durante el primer año o año y medio”, comentó el representante estatal Eddie Morales, un demócratas conservador que es miembro de la Cámara de Texas y que representa a Eagle Pass y votó para autorizar el gasto en la Operación de la Estrella Solitaria en el 2021.“Aunque creo que todo se fue por la borda. Es momento de que alguien vigile nuestro gobierno estatal”, dijo acerca de Abbott. En los últimos años, los residentes de comunidades fronterizas y sus funcionarios electos, mayormente hispanos y demócratas, se han quejado de la presión ejercida en los servicios locales por muchos de los migrantes que están arribando, cuyos números aumentaron considerablemente durante la administración Biden. Ellos recibieron con agrado el influjo de dinero estatal y el apoyo de las autoridades. Sin embargo, en los primeros dos años, la Operación de la Estrella Solitaria pareció tener poco impacto en el objetivo primordial del programa que es la disuasión de migrantes. El estado ha reclamado el crédito de haber realizado más de 381 mil aprehensiones de personas que cruzaron ilegalmente la frontera. La mayoría de ellos fueron entregados a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, quienes en muchos casos los liberaron en el país para que esperaran sus audiencias de inmigración, el número total de llegadas ha permanecido mayormente por encima de los niveles medidos cuando empezó el programa. Abbott ha enfatizado el uso de otras métricas, incluyendo más de 29 mil arrestos criminales y un estimado de 422 millones de dosis letales de fentanilo que fue recuperado por policías estatales en la frontera –mayormente decomisadas en puntos de cruce legal. El gobernador publicitó su campaña fronteriza durante su campaña de reelección en el 2022 contra Beto O’Rourke, un congresista demócrata que criticó a la Operación de la Estrella Solitaria, incluyendo las órdenes de Abbott de enviar en autobús a los migrantes a ciudades dirigidas por demócratas en todo el país. El gobernador ganó un tercer término por dos dígitos. “Si el estado no hubiera hecho algo, creo que los votantes y ciudadanos hubieran exigido un cambio”, comentó David Carney, asesor político de alto rango de la campaña de reelección de Abbott. “Esto realmente no es un tema de republicanos y demócratas. Los hispanos lo apoyan y también los afroamericanos, Esto no es un tema contundente”, agregó Carney. Carney comentó que el programa de enviar migrantes en autobuses ha sido criticado injustamente como un acto de publicidad política pero de hecho fue un esfuerzo que hasta ahora ha movilizado más de 25 mil migrantes a ciudades a donde ellos quieren ir. Encuestas recientes han sugerido un ligero incremento en el número de texanos, incluyendo una “considerable minoría” de demócratas, que apoyan más medidas punitivas en la inmigración, tales como deportar a los migrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos, comentó James Henson, director del Proyecto Político de Texas de la Universidad de Texas en Austin. Sólo aproximadamente la cuarta parte de los encuestados en junio piensan que el estado está gastando demasiado en la seguridad fronteriza. En la primavera, la Legislatura de Texas, que está dominada por los republicanos, autorizó otros 5 billones de dólares en gastos de la Operación de la Estrella Solitaria para el próximo año. Muchos menos migrantes han estado arribando en las últimas semanas, desde que terminó a finales de mayo la política conocida como Título 42, de acuerdo a la cual los migrantes que cruzaron ilegalmente fueron removidos rápidamente. La administración Biden se ha otorgado el crédito de hacer sus propios cambios de política –incluyendo reglas más restrictivas para los que buscan asilo –como el descenso de los cruces ilegales, una teoría que pronto será puesta a prueba. Este martes, un juez federal bloqueó una nueva política de asilo en una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles. Sin embargo, los conservadores han otorgado el crédito a Abbott por tener números más bajos. Desde finales de mayo, su administración instruyó a la policía estatal y miembros de la Guardia Nacional para que mejoraran las medidas existentes, que han estado en vigor en varias áreas en donde hay un alto tráfico de migrantes a lo largo de las orillas del Río Grande. Los oficiales le han llamado a esto “mantener la línea” de operación, y ha sido particularmente pronunciada en Eagle Pass, que recientemente era el principal punto de llegada para los migrantes que cruzaban sin autorización y solicitan asilo. La operación ha incluido gritarles a los migrantes para que se regresen a México, negarle el agua a algunos a pesar del intenso calor y colocar barreras físicas tales como alambre de púa. Oficiales locales dijeron que el estado también ocupó recientemente una sección del río que separaba la orilla de una isla de arena en un aparente intento de interceptar a los migrantes que podrían utilizar la isla como un punto de preparación. Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas no está de acuerdo en que la tierra haya sido movida al río, diciendo que la isla de arena natural “siempre ha estado allí y ahora es visible porque quitamos toda la vegetación”, con el fin de impedir el contrabando en esa área. La colocación de una barrera flotante –de aproximadamente mil pies de boyas redondas y grandes a dos millas al sur del puente internacional en Eagle Pass– pareció desafiar las reglas internacionales y una ley federal que regula la construcción en ríos navegables. En una carta que fue enviado este lunes al presidente Joe Biden, Abbott indicó que podría invocar una sección de la Constitución de Estados Unidos que amplía el poder que tienen los estados durante una invasión extranjera –una táctica legal que los conservadores han estado empujando durante años. Casi desde el inicio de la Operación de la Estrella Solitaria, republicanos de la extrema derecha han criticado a Abbott por no utilizar el poder estatal que confiere esa cláusula para enviar a los migrantes directamente de regreso a México. Abbott ha invocado la cláusula de invasión –lo hizo por primera vez el año pasado–y ha estado a punto de realizar deportaciones. “Él no está haciendo nada de lo que se necesita para frenar el flujo de migración ilegal”, comentó Mark Morgan, un visitante de la Fundación Heritage y ex comisionado interino del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos durante la administración Trump. Expertos legales dijeron que las acciones de Abbott ya están desafiando los límites de la autoridad estatal en la inmigración y podría haber cruzado los límites en ciertas instancias. “Colocar alambre de púas a lo largo de la orilla del Río Grande no sólo es descaradamente ilegal sino también totalmente cruel”, comentó Jeffrey B. Abramson, profesor emérito de Gobierno y Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Ha habido algunos desafíos legales sobre el uso de la policía estatal para arrestar migrantes que son encontrados invadiendo ranchos privados. El programa involucró originalmente arrestos sólo de hombres, un juez estatal encontró el año pasado que era discriminatorio y podía violar la Constitución. Aunque el gobierno federal no parece estar dispuesto a desafiar a Abbott en la corte sobre la primacía de la autoridad federal en la inmigración, tal vez, dijeron expertos legales, ante la preocupación de que una confrontación directa pueda terminar en una Suprema Corte fuertemente conservadora que le dé la razón a Abbott. En la ciudad fronteriza de McAllen, que es políticamente diversa y en donde viven mayormente hispanos, el alcalde Javier Villalobos comentó que la Operación de la Estrella Solitaria había sido un éxito en esta área del Valle del Río Grande. “Nosotros no tenemos los problemas que teníamos antes”, dijo. Villalobos, un republicano registrado, comentó que espera que algunas de las imágenes de las boyas y el alambre de púas puedan disuadir a la gente de cruzar el río. “Yo siempre he dicho que necesitamos inmigrantes, personas que sean productivas en este país. Pero necesitamos hacerlo de la manera correcta”, dijo. PUBLICIDAD