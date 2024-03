Abbott, en ‘lista corta’ para vicepresidente de Trump

Donald Trump dijo el jueves durante una visita a la frontera entre Texas y México que el gobernador Greg Abbott está “absolutamente” en su lista corta de posibles candidatos a vicepresidente para su candidatura en 2024.

Durante una entrevista conjunta con Abbott en Fox News, el presentador Sean Hannity le preguntó al expresidente si Abbott estaba siendo considerado para el puesto. Trump respondió que Abbott es “un hombre espectacular” y se sintió honrado cuando Abbott lo respaldó para presidente el año pasado.

“Y ha hecho un gran trabajo”, dijo Trump. “Sí, ciertamente sería alguien a quien consideraría mucho”.

“¿Entonces él está en la lista?” dijo Hannity.

“Por supuesto que lo es”, respondió Trump, mientras Abbott miraba.

El viernes, Abbott minimizó su interés en ese papel en una conferencia de prensa.

“Obviamente es muy amable de su parte decirlo, pero creo que todos saben que mi atención se centra exclusivamente en el estado de Texas”, dijo.

“Como saben, estoy trabajando ahora mismo en el proceso de elección de mitad de período. Ya he hablado de que he anunciado que me postularé para la reelección dentro de dos años, por lo que mi compromiso es con Texas y yo. Me quedo en Texas”, agregó el gobernador.

En la entrevista del jueves, Hannity preguntó a Trump si había alguien más en la lista corta, y Trump nombró al senador estadounidense Tim Scott, un republicano de Carolina del Sur que recientemente fue oponente en las primarias republicanas para presidente. Desde entonces, Scott ha respaldado a Trump, y Trump lo llamó un sustituto de campaña “increíble”.

Abbott no siempre ha acogido a Trump tanto como otros funcionarios estatales como el vicegobernador Dan Patrick , quien dos veces presidió la campaña de Trump en Texas.

Trump y sus aliados también han mostrado signos ocasionales de frustración con Abbott a lo largo de los años. En mayo pasado, Trump cuestionó en su plataforma Truth Social por qué Abbott no hablaba sobre el juicio político del Fiscal General Ken Paxton , un importante aliado de Trump en Texas, por parte de la Cámara de Representantes de Texas.

Pero Abbott y Trump ya han encontrado formas de apuntalar su relación en tiempos de elecciones. Trump le dio a Abbott un respaldo temprano y crucial en sus disputadas primarias para la reelección en 2022, y Abbott apareció en un mitin de Trump en el área de Houston semanas antes de las primarias, que el gobernador ganó fácilmente.

En los últimos años, Abbott ha generado atención nacional por sus políticas agresivas relacionadas con la frontera y la inmigración. Ha presionado a Texas para que utilice fondos estatales para construir barreras fronterizas, continuando con una de las políticas distintivas de Trump. Abbott ha gastado miles de millones de dólares estatales en el control fronterizo, reclutando a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública para vigilar la región. También ha gastado millones de dólares transportando en autobús a inmigrantes a ciudades lideradas por demócratas. Y se enfrentó a la autoridad fronteriza de la administración Biden al bloquear el acceso de la Patrulla Fronteriza a una rampa para botes en un parque público a lo largo del Río Grande.

Elogia sus esfuerzos en la frontera

Trump visitó ese parque con Abbott el jueves para llamar la atención sobre el manejo de la inmigración por parte del presidente Joe Biden. Mientras estuvo allí, elogió los esfuerzos de seguridad fronteriza de Abbott.

Trump también elogió el despliegue de alambre de concertina por parte de Abbott a lo largo del Río Grande y los esfuerzos para arrestar a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

“Realmente dio un paso adelante”, dijo Trump sobre el gobernador. “Ha sido increíble”.

Los dos hombres pasaron gran parte del jueves juntos, recorriendo la frontera de Texas con México en Eagle Pass y discutiendo los esfuerzos de seguridad fronteriza de Abbott. Durante su breve discurso posterior a los periodistas, Trump elogió a Abbott.

“Esta es una operación increíble”, dijo Trump.

En un momento, Trump mencionó que varios republicanos en el Senado de Estados Unidos están compitiendo por su apoyo para reemplazar al líder saliente de la minoría, Mitch McConnell. Aunque Abbott no es senador de Estados Unidos (y el puesto no lo eligen los candidatos presidenciales), Trump bromeó diciendo que podría elegir a Abbott.

“Preferiría ser gobernador de Texas”, replicó Abbott.

“Creo que lo estás haciendo bien”, dijo Trump. “Quiero mantenerte en Texas”.

Mientras tanto, los demócratas han criticado las políticas fronterizas de Abbott como oportunismo político que deshumaniza a los migrantes y desperdicia recursos estatales que podrían gastarse mejor en otras prioridades.

Biden también estuvo en la frontera entre Texas y México el jueves. Desde Brownsville, llamó a Trump y le pidió que presionara al Congreso para que aprobara una importante legislación de inmigración.

“En lugar de decirle a los miembros del Congreso que bloqueen esta legislación, únanse a mí, o me uniré a ustedes, para decirle al Congreso que apruebe este proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza”, dijo. “Podemos hacerlo juntos”.