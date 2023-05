Abandonan cientos la docencia… por miedo

En tanto que la inconformidad por los salarios es un factor importante para el faltante de maestros en las escuelas de Estados Unidos, asociaciones nacionales de educadores apuntan a otro aspecto más grave: Los educadores tienen miedo. Temor a una incursión armada a su plantel y miedo de ser víctimas de una acusación infundada por parte de algún estudiante.

La Asociación Nacional de Educadores NEA, publica en su página oficial el artículo “Teach but don’t Touch”, en el que califica como una crisis la escalada de acusaciones falsas de estudiantes contra educadores de sus planteles escolares.

Representantes de NEA se refieren a aquellas en las que se comprobó, muchas veces después de un desgastante proceso judicial, que la acusación era infundada.

“Los adultos hemos enseñado a los menores a manejar el sistema y ellos lo están haciendo. Hoy en día, los niños conocen las consecuencias de reportar un abuso; saben cómo hacer para que se despida a un maestro” dice Greg Lawler, abogado de la Asociación de Educadores de Colorado y coautor del libro “Guilty until proven innocent” (Culpable hasta probar su Inocencia).

De acuerdo con información de Annenberg Institute de la Universidad Brown, actualmente hay en el país un faltante de 36 mil maestros desde niveles de kínder hasta high school (preparatoria). El reporte establece que adicionalmente 163 mil maestros reclutados, no están calificados para un trabajo en la enseñanza.

Renuncias y retiros

Un reporte publicado por el medio Dallas Weekly, apunta al elevando índice de retiros y renuncias entre maestros, como el principal problema en la educación en Texas.

Explica que en el estado se registraron 8 mil 600 retiros del año fiscal 2021 a principios de este año.

El director de relaciones públicas de la Asociación de Maestros en Texas TSTA, Clay Robison dijo a este medio que los salarios en Texas están en 7,700 dlls por debajo del nivel nacional, y la agrupación busca un incremento de 10,000 dlls al año para sus educadores.

“Eso por un lado, pero el miedo de los maestros a enfrentarse a la situación que impera en los planteles a nivel nacional, ha sido la gota que derramó el vaso”, expuso.

Norma de la Rosa, presidenta de la Federación de Educadores de El Paso, indicó a El Diario que en la ciudad hay un faltante de más de 100 maestros que no han podido cubrir desde principios de este año.

Indicó que incluso educadores jóvenes con carrera ascendente en la educación, están renunciando. “No están renunciando únicamente a las aulas; están renunciando a la profesión”, expuso.

Reveló que este faltante ha ocasionado que, en algunas escuelas, a partir de los primeros días de mayo se asignen dos grados a un solo maestro “Kinder-First”. En algunas escuelas un maestro tiene ya en su salón a estudiantes de kínder y de primer año juntos, y explica que algunos maestros de jardín de niños no están preparados para impartir instrucción a alumnos de primer grado”.

Por su parte Ellen Bernstein, presidenta de la Federación de Educadores en Nuevo México coincidió en entrevista, que el reto mayor en la educación en el estado, es retener a sus maestros en las escuelas.

“Hemos estudiado por años formas para reclutar a nuevos maestros y en la actualidad les ofrecemos becas, programas de residencia para aquellos que tienen otra profesión, pero quieran estudiar la carrera de educadores al tiempo que trabajan en las aulas”, expuso y agregó que han incrementado sus salarios a un promedio de 65 mil al año.

Pero la tasa de retiros y renuncias debido a las condiciones que enfrentan los maestros en las escuelas siguen superándolos, dijo.

Cambio de conducta

La Asociación Psicológica Americana reveló en una presentación ante el Congreso de Estados Unidos que la conducta y actitudes de los niños a partir de la época de Covid 2021-2022 en que la educación fue en línea, o bien híbrida, se reflejó directamente en el comportamiento de los niños en las escuelas.

“Muchos de ellos han perdido el respeto por los maestros, y los han hecho blanco de ataques y acusaciones”, dijo De la Rosa.

Indicó que la situación es especialmente preocupante para los maestros, pero también afecta a los alumnos que tienen un verdadero deseo de aprender, y que pierden a grandes profesores bajo estas circunstancias.

Los resultados de una encuesta presentada por la Asociación Psicológica revelan que un tercio de los maestros entrevistados reportaron haber sufrido algún tipo de violencia física o amenazas por parte de sus alumnos en los niveles escolares de primaria a high school. La encuesta señala que la mayoría de estos maestros expresaron su deseo de abandonar las aulas.

Tan solo en enero del presente año, un estudiante de seis años de edad que cursaba preescolar en Richneck Elementary de Virginia, sacó una pistola de su mochila, apuntó y disparó en contra de su maestra Abigail Zwerner. La maestra permaneció por días en terapia intensiva, pero sobrevivió al ataque.

La Asociación Indica que, para apoyar el desarrollo emocional y desempeño escolar de los estudiantes, así como para garantizar a los maestros un mejor y más seguro ambiente de trabajo, son necesarios programas de salud mental dirigidos a los niños, como parte del sistema educativo.

Seguimos reclutando maestros, pero eso no ha solucionado el problema, ya que los maestros con experiencia siguen renunciando o retirándose” expuso Bernstein.

Y agregó: “Desafortunadamente, esa inestabilidad del cambio constante de maestros se refleja en la calidad de la enseñanza, y en la preparación con que un menor estará graduándose”.

Ataques armados

Robison expuso que la gota que ha derramado el vaso en cuanto a la retención de maestros, es el miedo por los riesgos que corren en las escuelas.

En relación con las incursiones armadas, indica que en Texas el ataque en 2022, ocurrido en la primaria Robb de Uvalde, en el que perdieron la vida 19 estudiantes y dos maestras, ha plantado en los educadores una inquietud constante.

Indicó que las familias de las víctimas de Uvalde se presentaron hace un par de semanas ante el Congreso para apoyar una ley estatal que prohibiría la compra y uso de armas de fuego a quienes no tengan 21 años. “Si esa ley hubiera estado en efecto en 2022, lo de Uvalde no hubiera pasado”, expresó.

Tan solo el año 2022 se registraron 51 ataques armados a escuelas. En estos ataques en los que se incluye Uvalde, resultaron muertas o lesionadas 140 personas de las cuales 40 perdieron la vida. Ocho de estas muertes fueron trabajadores de los planteles escolares.

El portavoz del Distrito Escolar de Canutillo, Gustavo Reveles, explico que en las escuelas del distrito se ha dado la indicación a los maestros de cerrar con seguro sus salones durante clases. “Se ha demostrado que un intruso armado ingresa a los salones con puertas abiertas”, dijo.

Expuso que adicionalmente, las imágenes en los monitores localizados en la oficina administrativa, enviadas por las cámaras colocadas en los pasillos del plantel y que vigilan desde corredores las entradas a la escuela, patios, salones y baños, son observadas continuamente para evitar situaciones de riesgo.

Adicionalmente, explica, las puertas de los planteles permanecen cerradas durante el día y los padres de familia deben mostrar identificación a través de las cámaras exteriores, para que se les permita el acceso.

Jaime Valadez, quien trabaja como educador en el área de Midland-Odessa indica que el protocolo de los maestros a seguir es detectar, desde que les es asignado un salón, los puntos ciegos del mismo; los rincones que no son visibles desde las ventanas o corredores de la escuela.

“En el caso de una incursión, dice, el protocolo indica movilizar a los estudiantes a estos puntos ciegos y mantenerlos en silencio. En caso de que el atacante ingresara a nuestro salón; sabemos que los primeros en caer somos nosotros mismos”.

Acusaciones infundadas

“Lo peor que puede pasarle a un educador, es ser acusado falsamente de conducta inapropiada con estudiantes. Aun cuando eventualmente seas exonerado, el daño ha sido hecho y el estigma se queda en ti por años”, expone en su artículo “Teach but don’t Touch” la Asociación Nacional de Educadores NEA.

NEA dice que es una “crisis” la incidencia de acusaciones falsas.

Laweler, quien ha representado a más de una decena de maestros acusados por estudiantes, agrega en su libro: “Los estudiantes han aprendido a cómo deshacerse de un maestro impopular o exigente y desafortunadamente, algunos tratan de hacer justo eso”.

NEA explica que ante esa situación, la Asamblea de la organización votó a favor de producir y publicar “Teach but don’t Touch”.

Troy Brown, abogado de lo familiar en El Paso explicó que las acusaciones infundadas de menores van más allá de las escuelas, y afectan a padres de familia, y a otras personas que están en su entorno.

“Los niños mienten cuando quieren llamar la atención, cuando son influenciados por otras personas para hacerlo, cuando quieren evitar el ser disciplinados, incluso como travesura”.

Brown considera que algunas mentiras de los niños son intrascendentes, pero en algunos casos estas son más serias y tienen consecuencias devastadoras para un adulto.

La presidenta de la Federación de Maestros en El Paso, Norma de la Rosa expuso que la incidencia en las acusaciones de menores contra maestros, han provocado temor entre los educadores que, en muchos casos, para evitar ser atrapado en una situación así, abandonan la profesión.

“No únicamente perdemos al maestro señalado, sino también a compañeros de este que al ver la situación devastadora a la que es enfrentado su colega, renuncian.

“Nuestros maestros piensan: Primero renuncio antes que pasar por eso”, revela y señala que el 99.9 de los maestros que son acusados, son presionados por sus distritos a renunciar o retirarse.

De la Rosa indica que entre quienes sufren las consecuencias de esta situación se cuentan también a alumnos que tienen el deseo de superarse académicamente y que terminan perdiendo grandes maestros.

Un daño mayor

Brown explica que la acusación de un menor, hace más daño que ser acusado de cualquier otro delito, ya que el sistema judicial se niega a considerar que el niño pueda estar mintiendo, y convierte de inmediato al acusado en culpable.

Expuso que, si bien es necesario proteger a los menores, el sistema legal tiene que contar con filtros que permitan distinguir desde un inicio cuando la acusación puede ser infundada.

El Procurador de Distrito en El Paso, Bill D. Hicks reconoció en entrevista que la acusación de un menor es suficiente para girar una orden de aprehensión y fincar cargos en contra de un adulto que en muchos de los casos, es un maestro.

Expuso que en esos casos se arresta al adulto que es trasladado a la cárcel en donde permanece hasta depositar una fianza.

Acepta que, en estos casos, algunas agencias policiacas distribuyen la fotografía de la persona y su nombre, acompañados de información de los cargos entre los medios de comunicación, que a su vez lo publican en sus noticieros y plataformas.

El acusado debe hacerse del dinero para pagar la fianza y representación legal.

“Sin siquiera una investigación inicial de por medio, las autoridades con ese arresto y señalamiento público, y validando desde un principio como cierta la acusación, destruyen nuestra reputación, nuestro entorno, a nuestras familias, nuestra salud mental”, dice Lázaro, quien en 2018 fue acusado de abuso sexual por un menor, y cuyo caso fue cerrado en 2022.

“El arresto es solo el principio; después viene el proceso judicial, la terrible angustia de las audiencias, del futuro incierto, porque hasta ese punto nos han demostrado que, para el sistema encargado de hacer justicia, la única verdad es la del menor”.

Lázaro sufre actualmente de Síndrome de Estrés Post Traumático PTSD

El consejero coincide con Brown en que, si bien es necesario proteger a los niños en nuestra sociedad, las autoridades deben de estar conscientes de que los adultos tienen también el derecho a la justicia.

El maestro Valadez explica que no existe un filtro neutral, profesional y responsable entre la acusación del niño y el inicio de un proceso judicial.

Lázaro expone que profesionistas, dedicados toda una vida a la enseñanza o a la salud mental de los niños concluyen su carrera de entrega, “señalados por un delito humillante y vergonzoso”.

El abogado de Distrito Bill D. Hicks considera que a pesar de que el adulto acusado es detenido, encarcelado y señalado públicamente, puede seguir con su vida después de ser detenido, porque tiene derecho a salir bajo fianza en la mayoría de los casos.

“Una vez que salen bajo fianza, tienen la posibilidad de regresar al mundo y continuar viviendo su vida. Únicamente tienen que presentarse a firmar quizá una vez al mes; pero la detención no es realmente una interrupción de sus vidas”, expresó.

Indicó que son realmente la acusación, los distritos escolares y las escuelas los que impiden a estos educadores, después de salir bajo fianza, el regresar a las aulas.

“Es únicamente el arresto el que constituye una interrupción de sus vidas, porque a pesar de que es traumático y muy duro, están en posibilidad de salir bajo fianza después de un tiempo”.

La abogada en El Paso, Theresa Caballero, quien ha litigado algunos de estos casos insiste en que una acusación –especialmente cuando es de carácter sexual– debe ser bien sostenida y bien fundamentada por una investigación inicial profesional.

“Hasta a los acusados de homicidio se les brinda el derecho a un proceso justo”, expuso.

La presidenta de la Federación de Educadores en El Paso advierte que, en el caso de los maestros, el sistema está destruyendo sus carreras, su reputación y su futuro.

“Como sociedad, estamos correspondiendo al esfuerzo y compromiso de nuestros educadores, sacrificándolos” expresó.

De la Rosa externó a Diario que el comportamiento y alcances de algunos de los niños cambió diametralmente a partir del 2020, en que las clases pasaran de ser presenciales a en línea y posteriormente al sistema hibrido.

Coincidió con NEA al indicar que el problema de las acusaciones infundadas ha alcanzado niveles preocupantes en las escuelas.

La vida cambia

Explica que los niños que hasta el 2019 permanecían toda la mañana y parte de la tarde en sus escuelas, pero a partir del protocolo Covid, en que las clases iniciaron primero en línea y después al sistema híbrido, se quedaron en casa, en ocasiones solos, mientras los padres trabajaban.

“Los niños tuvieron acceso fácil al internet, a redes sociales, a videojuegos, a material inapropiado para su edad, sin supervisión. Se acostumbraron a gobernarse solos”, expone e indica que algunos niños viven situaciones difíciles y complicadas en el hogar, que después de la pandemia se reflejaron en las escuelas.

“Comenzamos a tener situaciones como que un niño o un grupo de niños se ponían de acuerdo y grababan –a pesar de estar prohibido– a un maestro en clase, editaban el contenido para hacer parecer que el educador hacia o decía algo racista o terrible, y subían esa versión a las redes sociales”.

El resultado es que estos videos llegaban a los padres de familia, las autoridades escolares y el maestro era suspendido y presionado eventualmente a renunciar o retirarse.

También se han registrado acusaciones por parte de un estudiante, o grupos de estudiantes que aseguran que un maestro tuvo hacia uno de ellos o un grupo de ellos un comportamiento inapropiado en la escuela, incluyendo un golpe o de un incidente de carácter sexual.

“Los educadores sabemos de la improbabilidad de que, en una escuela pública en la que hay cámaras que envían las imágenes a monitores en las oficinas en todo momento, en la que cada uno de sus espacios (corredores, salones, patios, baños), son transitados constantemente por personal y alumnos, en donde todos se conocen, ocurra un incidente de abuso sin que el personal se dé cuenta en el momento mismo”, explicó.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Educadores en Nuevo México, Ellen Berstein, consideró que este tipo de acusaciones van en aumento también en sus escuelas.

“Aunque nuestras escuelas son espacios seguros, nada puede impedir que algún estudiante o estudiantes hagan una acusación”. Expuso.

Indicó que el blanco principal en estos casos, son los maestros hombres.

Por su parte el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Canutillo, Gustavo Reveles, indicó que, en su distrito, una acusación es investigada por protocolo, para proteger tanto a estudiantes como a maestros.

Coincidió que es improbable que se registre un incidente de abuso en las escuelas, sin que algún trabajador de un plantel se dé cuenta en el momento en que ocurre, ya que como en otras escuelas públicas, las cámaras funcionan las 24 horas del día y envían las imágenes a los monitores en la administración. Eso sin contar con que siempre hay personal y alumnos en cada espacio de las escuelas.

“Aun así, en nuestro distrito todas las acusaciones se investigan, y si se determina que el niño mintió, buscamos saber qué es lo que ocasionó esa mentira para de ser necesario, brindarle ayuda.

“Lo primero que intentamos averiguar es si el niño tiene problemas en su casa o en su entorno social”.

De la Rosa explica que cuando la acusación llega al sistema judicial, debido a alguna llamada a las líneas de denuncia accesibles a maestros, padres de familia y a los estudiantes, las autoridades inician un proceso penal que puede extenderse años y que es devastador para el educador, quien para cuando puede probar su inocencia, ha perdido su patrimonio económico, su reputación, su bienestar emocional, y su trabajo.

“Una acusación así para alguien que ha respetado y apoyado el desarrollo a los menores en diversas áreas de su desarrollo, permea tu vida, te hunde en la angustia y la depresión” dice Lázaro quien señala que aun cuando el caso es desechado tras meses o años, no se recupera lo que se perdió en el proceso.

“Es una gran impotencia que el sistema de justicia esté dispuesto a destruirte sin siquiera considerar que puedes ser inocente y que el daño que hacen es irreparable”, expresó.

Mentir como herramienta

Brown, quien ha litigado decena de casos expone que las autoridades deben de saber que mentir es parte de la naturaleza del niño. “Mienten al acusar a un amiguito, para evitar un problema, para llamar la atención, y cuando se dan cuenta que no hay consecuencias a sus mentiras, comienzan a subirlas de tono, porque saben que con ellas pueden lograr lo que se proponen.

“Hay también los que mienten instruidos por otras personas, por ejemplo, un padre que busca su custodia”.

Lázaro, quien es además consejero, reconoce que un niño por lo general no conoce las consecuencias y dimensiones del daño que ocasiona con sus acusaciones. “Son los adultos quienes lo saben y tienen la responsabilidad de evitarlo” dice.

De la Rosa concluye al decir que, para el sistema de justicia, en el caso de la acusación de un menor contra un educador “el educador es culpable hasta que se comprueba que eres culpable; a diferencia de, por ejemplo, la acusación de homicidio, en que eres inocente hasta que se demuestre culpabilidad.

La líder de los maestros en El Paso considera que es necesario impulsar una legislatura a nivel federal, que responsabilice legalmente a los padres de menores que lanzan estas acusaciones falsas que ocasionan un daño a otra persona.

“Los niños son niños y desconocen el alcance de su mentira, pero los padres son las personas responsables del comportamiento y los actos de su hijo o hija; son quienes deben conocerlos y darse cuenta cuando sus hijos mienten y corregir o evitar el daño a tiempo. Son los padres quienes deben de tener conciencia” dice De la Rosa quien expone:

“Yo le recomiendo a mis maestros el demandar a los padres por difamación, cuando una acusación de su hijo prueba ser sin fundamentos; sobre todo, cuando estos padres apoyan la falsedad del menor”.

Bill D. Hicks señaló que en los casos en que se comprueba que el niño miente en una corte, puede ser juzgado en el sistema juvenil por perjurio.

Declaraciones iniciales

El inicio de un proceso judicial en contra de un adulto, en este caso en contra de un maestro, se impone con la sola acusación y declaración inicial de un menor en contra de él” aceptó el abogado de distrito de El Paso, Bill D. Hicks

El abogado Brown considera que la tendencia a creer ciegamente en el niño, ocasiona que en ocasiones quienes realizan la entrevista basada en una acusación, busquen ayudarlos dirigiendo el cuestionamiento para reforzar su versión.

Por su parte, la Doctora Kamala London, especialista en Psicología de Desarrollo Forense, detalla en el documental “Outcry” el daño que puede ocasionar que el testimonio de un menor que acusa, sea recogido por personal que no sigue los lineamientos y protocolos profesionales adecuados.

“La memoria y otros factores pueden influir para que un niño haga una acusación falsa”, explica.

La serie Outcry se basa en el caso de Greg Kelly, un jugador y estrella de Football en Texas, quien fue acusado y encontrado culpable en 2014 de asalto sexual en contra de un niño de cuatro años, basado en el testimonio del menor y sus amigos.

Kelly fue eventualmente exonerado.

London explica en la serie de cinco capítulos muestra cómo aun el investigador mejor intencionado, puede provocar narrativas incorrectas de un niño, al no seguir los procedimientos de entrevista apropiados, basados en evidencia.

Indica que, en los casos en que las entrevistas a los menores no son conducidas propiamente, se inducirá al niño a reforzar una acusación falsa.

“Es un problema prolífico en este país, que algunos investigadores que interactúan con niños no están consientes de los peligros que implica hacer preguntas que buscan lograr una respuesta determinada, durante sus cuestionamientos”, dice la doctora.

Indicó que es doloroso que una persona sea sentenciada con base en una declaración recogida de manera incorrecta.

“Cuando estas entrevistas no se realizan efectivamente, no le hacen justicia a nadie. No le hacen justicia a los niños, y no le hacen justicia a la persona acusada falsamente”, concluye London, cuyo trabajo ha sido citado en múltiples casos ante la Suprema Corte de Justicia.