A través de video afirman que reanudan construcción de muro privado

El Paso— Por medio de su página oficial de Facebook, Brian Kolfage, el estadounidense que se ha dedicado a reunir dinero para la construcción del muro y titular de la organización “We Build The Wall”, publicó un video en donde afirma que la construcción de la valla metálica ha reanudado actividades.

“La ciudad de Sunland Park dio luz verde ayer a la construcción del muro, para reanudar actividades y se volvieron a emitir nuestros permisos. Desde el principio, We Build The Wall, Inc. cumplió con todas las regulaciones exigidas por la ley. Nos gustaría agradecer a la ciudad por manejar esto de manera oportuna”, informó Kolfage.

En el video se observan frases como “dijeron que nunca pasaría, pero se equivocaron”, mientras imágenes de la construcción se muestran detrás.

La Ciudad de Sunland Park no ha emitido comentarios al momento, sin embargo, una rueda de prensa esta programada en punto de la 1:00 de la tarde en el edificio del municipio.