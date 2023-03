A punta de pistola roban dos galletas de tienda

Dos hombres asaltaron una tienda de abarrotes en el área Central de El Paso a punta de pistola y huyeron con dos paquetes de galletas. Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) piden ayuda para identificar a estos dos ladrones de galletas armados a través del programa Crimen de la semana.

El martes 14 de marzo de 2023, a la 1 p.m., dos hombres ingresaron a la tienda El Fandango ubicada en 1928 Olive. Uno se acercó al empleado del local, sacó una pistola y exigió dinero de la caja registradora.

PUBLICIDAD

El trabajador no pudo abrir la caja. Ambos sospechosos caminaron hacia la puerta para salir del negocio, y cada uno agarró un paquete de galletas y huyó.

Los presuntos ladrones parecen ser hispanos. El sospechoso con el arma es adolescente, tiene una complexión delgada, tez clara y se afeitó las cejas. El segundo sospechoso tiene poco más de 20 años.

Cualquier persona que tenga información sobre estos ladrones de galletas debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea en cselpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.