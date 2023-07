A nivel récord en Texas los crímenes de odio

Los datos recopilados y recientemente publicados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) muestran que los delitos de odio en Texas aumentaron en un 6.4 por ciento de 2021 a 2022, marcando el sexto año consecutivo en que el estado ha visto un aumento en los delitos de odio y estableciendo un nuevo registro.

Los datos muestran que Texas alcanzó un nuevo pico de al menos 549 delitos de odio documentados en todo el estado, con más del 56 por ciento de los delitos de odio en 2022 dirigidos a personas LGBTQ+ y afroamericanas.

Los delitos motivados por el odio rastreados por el DPS se definen como delitos “motivados por prejuicios, odio o apología de la violencia, incluidos, entre otros, incidentes para los cuales se mantienen estadísticas bajo la Ley Federal de Estadísticas de Delitos de Odio”.

Un análisis de los datos de delitos de odio del DPS realizado por Texas Observer muestra que los delitos de odio anti-LGTBQ+ no solo son los más numerosos, sino que también ocurren a un ritmo asombrosamente desproporcionado.

Los delitos de odio anti-LGTBQ+ ocurrieron a la tasa más alta de cualquier grupo, 4.7 veces la tasa de todos los delitos de odio en el estado.

Los crímenes de odio contra los judíos ocurrieron en la segunda tasa más alta, ocurriendo a una tasa 3.8 veces mayor que la de todos los crímenes de odio.

“El fuerte aumento de los delitos motivados por el odio es alarmante, pero tal vez no sorprenda dado el aumento de la retórica de odio sobre nuestros hermanos LGBTQ+”, dijo Ricardo Martínez, director ejecutivo de Equality Texas, un grupo de defensa LGBTQ+ en todo el estado. “Lo que quizás sea aún más aterrador es que estos números probablemente subestiman la violencia. Como hemos visto recientemente, en el caso de Akira Ross, incluso cuando el perpetrador lanza un insulto homofóbico, la clasificación como un crimen de odio no es una conclusión inevitable”.

Martínez se refiere al asesinato del 2 de junio de Akira Ross, una mujer gay de 24 años asesinada por un hombre que la había acosado y gritado insultos contra los homosexuales antes de dispararle en una gasolinera en Cedar Park. Los defensores y la familia de Ross están pidiendo que el asesinato de Ross sea etiquetado como un crimen de odio, lo que permite penas más severas si el presunto asesino es condenado. Históricamente, Texas ha visto como una pequeña fracción de los delitos motivados por el odio resultaron en condenas.

Según los datos del DPS de Texas, la mayoría de los delitos de odio documentados se agrupan en los cinco condados más poblados, que representan el 54% de todos los delitos de odio en 2022.

Los 10 principales condados, hogar del 66% de los texanos, representaron el 63% de crímenes de odio ese mismo año. Cuando se normaliza el tamaño de la población, los condados más pequeños tienden a tener tasas mucho más altas de incidentes de delitos de odio. Los 10 condados más poblados se dividieron en términos de su cambio en la cantidad de delitos de odio año tras año, algunos vieron un aumento y otros vieron una disminución de 2021 a 2022.

El aumento general de los delitos motivados por el odio en todo el estado fue impulsado principalmente por solo seis condados, que juntos representaron el 53% del aumento interanual de los delitos motivados por el odio: Harris, Travis, Hidalgo, Comal, Collin y Tarrant.

Cuando se desglosa por tipo de sesgo, no hay una tendencia constante con respecto a los cambios año tras año en los delitos de odio. El aumento general observado en el estado está impulsado por un puñado de grupos: anti-LGBTQ+, anti-asiático, anti-otra religión, anti-otra raza y anti-judío. Mientras tanto, los delitos de odio contra blancos y latinos han disminuido ligeramente, mientras que los delitos de odio contra negros se han mantenido estables.

Los delitos de odio contra otros grupos han aumentado y disminuido de forma variable. Los grupos minoritarios enfrentaron tasas significativamente más altas de crímenes de odio per cápita.

El aumento de los delitos de odio anti-LGTBQ+ y antijudíos en el estado de 2021 a 2022 ha coincidido con un aumento de las protestas anti-LGTBQ+ y un aumento del antisemitismo en todo Texas, lo que genera preocupación entre los grupos de defensa.

El profesor Brian Levin, director del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, dijo que históricamente se ha subestimado la tasa de delitos motivados por el odio en Texas, incluso si el estado ha mejorado constantemente la forma en que se denuncian los delitos motivados por el odio. También señaló que los estados de tendencia demócrata tienden a denunciar los delitos de odio de manera más consistente.

“Felicitaciones a Texas por mejorar su recopilación y presentación de datos”, dijo Levin. “Pero la desventaja son todos los condados que no reportan nada o no reportan nada, y cómo una ciudad como Austin reporta más crímenes de odio que una ciudad más grande como Dallas”.

Como informó el Centro de Leyes de Pobreza del Sur en 2022, miles de agencias de aplicación de la ley no informan datos sobre delitos de odio. Más del 66 por ciento de los condados de Texas no informaron ningún delito de odio en 2022 según datos del DPS. Además, el número total de delitos motivados por el odio denunciados por el DPS en 2021 es ligeramente inferior al número informado por el FBI. Levin cree que estos factores contribuyen a que no se contabilicen los incidentes de delitos motivados por el odio en Texas.

La mayoría de los estados aún no han publicado sus informes de delitos de odio de 2022, por lo que no está claro cómo se ubicó Texas a nivel nacional en 2022. Un informe de Crímenes de odio del FBI de 2021 muestra que Texas ocupó el quinto lugar a nivel nacional en términos de incidentes de delitos de odio totales y el 41 en términos de tasa de delitos de odio per cápita.

Independientemente de las lagunas y discrepancias en los datos, dice Levin, “Texas ciertamente está alcanzando un nuevo récord en términos de crímenes de odio”. Entre 2012 y 2022, Texas experimentó un aumento del 223 % en los delitos de odio en todo el estado, según datos del DPS.