A la fuerza, alimenta ICE aquí a inmigrante en huelga de hambre

El texto era alarmante: “hoy, los médicos comienzan a forzarme sólo a mi a comer. Me pusieron el tubo en la nariz 3 veces. Mi nariz está sangrando y me duele”.

La abogada Linda Corchado había temido que esto pudiera suceder cuando escuchó que sus clientes en huelga de hambre dentro de un centro de detención de inmigrantes habían sido obligados a recibir líquidos por medio de goteo intravenoso hace dos semanas.

El jueves dijo que uno de los hombres, un solicitante de asilo de la India, fue traído a ella en una silla de ruedas con tubos en la nariz y le dijo que había sido alimentado a la fuerza.

“Dice que fue terriblemente doloroso y que fue una experiencia horrible. Incluso mientras hablaba con él, él seguía haciendo muecas”, dijo Corchado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se negó a comentar al respecto. La agencia remitió las preguntas al fiscal de los Estados Unidos en el Oeste de Texas, donde un portavoz dijo que no podía confirmar ni negar que la alimentación forzada estaba en curso en el Centro de Procesamiento de El Paso. Un supervisor de la Corte dijo que todos los casos relacionados con la alimentación no consensuada están sellados. En respuesta a la alimentación forzada en el pasado de otros detenidos que dejaron de comer para protestar por su confinamiento, ICE ha dicho que está “comprometido a preservar la vida de las personas bajo su custodia”.

Con el creciente número de personas que buscan asilo o inmigrantes ahora encerrados en detención, la alimentación forzada de esta semana, y muchas otras durante el año pasado, deja al descubierto un proceso complejo que el Gobierno de Estados Unidos ha establecido para manejar a los inmigrantes detenidos que protestan al negarse a comer.

Su cliente, un hombre de 35 años de la India, dijo que preferiría morir de hambre bajo custodia que ser deportado a la India, donde dice que teme por su vida debido a su activismo político. El padre de su cliente fue asesinado por su trabajo político, dijo Corchado, y su hermana atacada con ácido.

La alimentación forzada del hombre comenzó el miércoles y recibió otra dosis el jueves por la mañana. Describió que fue atado a una cama y alimentado a la fuerza por un grupo de personas mientras otros detenidos observaban, dijo.

“Este país ahora lo está torturando y, en lo que a él respecta, todavía está pagando el precio porque todavía quiere vivir aquí”, dijo Corchado.

Los inmigrantes que están en huelga de hambre a menudo son trasladados a las instalaciones de ICE en El Paso para ser alimentados contra su voluntad, en parte porque un equipo médico está listo si un tribunal federal cercano firma a los médicos que inician el doloroso procedimiento.

En enero, nueve hombres fueron alimentados a la fuerza en el Centro de Procesamiento de El Paso. El personal médico enroscó tubos a través de las fosas nasales y la garganta antes de forzar un líquido rico en nutrientes en sus estómagos.

ICE se detuvo unas semanas más tarde después de una protesta pública y una investigación del Congreso. En ese momento, la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo que Estados Unidos podría estar violando la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

Hace tres semanas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó órdenes ante jueces federales que se relacionan con la hidratación o alimentación no consensuada para cuatro hombres, según un funcionario de la Corte. Y poco después, los clientes de Corchado, tres ciudadanos indios que buscaban asilo en Estados Unidos, se vieron obligados a recibir alimentación por gotas intravenosas en el Centro de Procesamiento de El Paso cuando se acercaban a su tercera semana de huelga de hambre.

Los hombres han estado encerrados durante meses, uno durante más de un año, y están tratando de apelar o reabrir las solicitudes de asilo que fueron denegadas, dijo.

ICE confirmó que hubo huelgas de hambre de detenidos en sus instalaciones en El Paso y Otero, Nuevo México, hace dos semanas, pero no hizo comentarios sobre los reclamos de hidratación forzada o alimentación forzada.

La alimentación forzada plantea problemas de ética para los profesionales médicos que trabajan dentro de las instalaciones de ICE.

La Asociación Médica Estadounidense ha expresado su preocupación por los médicos que participan en la alimentación forzada de huelguistas de hambre en múltiples ocasiones. Sus propios principios de ética médica establecen que “un paciente con capacidad de decisión puede aceptar o rechazar cualquier intervención médica recomendada”.

La asociación también respalda la Declaración de la Asociación Médica Mundial de Tokio, que establece que cuando los prisioneros rechazan la comida y los médicos creen que son capaces de “un juicio racional sobre las consecuencias de tal rechazo voluntario de alimento, él o ella no serán alimentados artificialmente”.