A contrarreloj, deben decidir si contratan superintendente

Desde que aceptó la renuncia de Juan Cabrera el mes pasado, la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) aún no ha establecido un plazo para encontrar un superintendente permanente. Para determinar cómo será el proceso de búsqueda, la junta escolar debe decidir, y rápidamente, si concluir antes de la elección de la junta escolar de mayo.

Cuatro de los siete escaños de la junta se someterán a elección el 1 de mayo de 2021. Al menos uno de los titulares no puede buscar la reelección, tal vez hasta tres.

La junta escolar contrata, despide y evalúa al superintendente, quien también es el empleado mejor pagado del distrito.

“Elegir un superintendente es lo más importante, o el deber, que tiene un miembro de la junta”, dijo el fideicomisario Freddy Klayel-Avalos.

“La era de Juan Cabrera es el legado de la junta directiva, de la cual Dee Margo fue presidente”, dijo Klayel-Avalos. "Nuestro legado será la próxima era del nuevo superintendente. No solo estamos votando por una persona, estamos votando sobre el futuro inmediato y a largo plazo de todo un distrito".

Esta será la primera vez en 15 años que una junta escolar electa contratará a un nuevo superintendente. La junta directiva designada por el estado contrató a Cabrera en 2013.

Antes de eso, la mesa directiva contrató por última vez a un superintendente en 2006, cuando seleccionaron a Lorenzo García, quien renunció luego de su arresto en agosto de 2011 por cargos de fraude federal. El otro finalista identificado por la junta escolar en 2006, Jesús Gándara, fue posteriormente condenado por cargos de corrupción desde su época como superintendente de un distrito escolar de California.

El presidente de la junta, Bob Geske, anticipa que la junta se reunirá en enero para comenzar a discutir la búsqueda. Eso podría incluir si contratar o no una empresa de búsqueda para encontrar y seleccionar candidatos, o hacer todo en casa. El distrito y los abogados de la junta expondrán las opciones en esa reunión, dijo Gekse.

Al menos una vacante

El escaño de Geske será renovado en mayo, junto con los de los fideicomisarios Josh Acevedo, Diane Dye y Chuck Taylor.

Taylor, quien representa el área de Andress High School, dijo que no planea postularse para la reelección el próximo año, pero dejó abierta la posibilidad de cambiar de opinión.

Geske y Dye dijeron que no han decidido si buscar un tercer mandato. Geske sirve a las áreas de las escuelas preparatorias Bowie y El Paso y Dye representa las áreas de las escuelas preparatorias Chapin e Irvin.

Acevedo, quien representa el área de Austin High School, dijo que se postula para las elecciones de mayo. Ocupó el escaño del Distrito 3 desde junio de 2019, cuando fue elegido por estrecho margen para ocupar el resto del mandato de Susie Byrd.

El período de presentación de candidatos para las elecciones del 1 de mayo va del 13 de enero al 12 de febrero. Si las elecciones no llegan a una segunda vuelta, los nuevos fideicomisarios podrían prestar juramento a mediados de mayo.

"No hay forma correcta o incorrecta"

No es raro que la búsqueda de un superintendente coincida con una elección de la junta escolar, dijo Butch Felkner, director de los Servicios de Búsqueda de Ejecutivos de la Asociación de Juntas Escolares de Texas. En última instancia, es decisión de la junta escolar si realizar una contratación antes de una elección o esperar hasta que se obtengan los resultados.

“No hay una forma segura o establecida de hacerlo; no hay una forma correcta o incorrecta”, dijo Felkner. "Es lo que ellos, la junta, creen que es mejor para ellos y su comunidad".

Algunos candidatos a superintendente pueden tener miedo de postularse para un puesto si se desconoce con quién podrían estar trabajando, o si no están seguros de su capacidad para trabajar con una junta, dijo Felkner. "Tenemos una filosofía sólida: no postule para un puesto en el que no cree que pueda permanecer durante varios años", agregó.

A otros no les desanima la posibilidad de que no estén trabajando para los miembros de la junta que los contrataron. "En general, si ellos, los candidatos, se sienten bien con el distrito, el liderazgo anterior y la dirección que está tomando el distrito, y si el distrito está en buena forma, eso les quita la ansiedad", dijo Felkner.