A 16 meses de la pandemia, reinician clases presenciales

Después de más de 16 meses de pausa académica por el Covid-19, este lunes miles de estudiantes regresaron a las aulas para recibir sus clases de manera presencial en los distintos distritos escolares que operan en el Condado de El Paso.

En una fiesta educativa, alumnos y maestros festejaron con entusiasmo el verse de nuevo y regresar a la normalidad académica, pero cuidándose y respetando los protocolos de salud y seguridad que exigen las autoridades médicas.

“Muy padre y feliz de regresar a la escuela”, dijo Victoria Vidrio, alumna de séptimo grado de la Escuela Internacional Alicia R. Chacón, en el Valle Bajo y perteneciente al Distrito Escolar Independiente de Ysleta (YISD).

“Fue algo muy bonito verlas después de más de un año. Todas teníamos muchas ganas de vernos y disfrutamos mucho el estar de nuevo compartiendo la clase”, expresó.

Al igual que sus hermanas Ivanna e Isabella, dijo que el volver a ver y platicar con sus amigos le trajo una alegría inmensa.

De igual forma los estudiantes disfrutaron de las mejoras y remodelaciones que se hicieron en sus escuelas. “Yo pasé a cuarto y mi maestra es Miss Flores, el año pasado su hermana fue mi maestra. Ahora estamos en una escuela más grande y más bonita, porque nos cambiaron de edificio, pero lo que más me gustó es que me tocó con una amiga que no tuve el año pasado”, dijo Ivanna, visiblemente contenta.

A su vez su hermana gemela Isabella, quien también cursa el mismo grado, tuvo una experiencia similar: “Me gustó ver a todos mis compañeros y a mis maestras. Hoy nos entregaron los útiles, pero antes dimos un recorrido por las instalaciones para conocer la escuela”, dijo luego de tomarse una selfie con su padre José Antonio y sus hermanas.

Dentro de la nueva normalidad la higiene tendrá un valor importante en la comunidad estudiantil. “Dentro de los cambios nos pidieron que nos lavemos las manos más veces y que estemos separados, a la hora de lonche hacemos muchas cosas, pero primero comemos y luego jugamos”, dijo Isabella.

Al igual que en el resto de las escuelas en el primer día de clases, se pudo observar que la mayoría de los alumnos portaban su cubrebocas y el personal escolar dispuso de gel antibacterial en pasillos y salones. En el nivel de secundaria la mayoría no lo utilizaron debido a que tienen la vacuna contra el coronavirus.

Los docentes tienen la instrucción de orientar a sus estudiantes sobre el protocolo y las reglas que deben seguir durante todo el ciclo escolar para hacer cumplir los requerimientos en materia del cuidado de la salud.

Las actividades académicas empezaron desde hace una semana en todos los distritos escolares con el fin de prepararse, pero este lunes arrancaron con mayor intensidad al recibir a los miles de niños y jóvenes desde el nivel preescolar hasta secundaria.

Para contribuir a la economía familiar y después de la crisis económica y de salud los alumnos recibieron su paquete de útiles escolares que consistía de seis cuadernos, seis folders, dos carpetas, lápices, cajas de colores, marcadores y tijeras, entre otros implementos escolares.

De acuerdo con las autoridades educativas, la matrícula escolar se incrementó significativamente en algunos distritos como en el Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD).

Martha Carmona, superintendente interina, comentó que la causa pudiera obedecer a que Socorro ISD ofrece clases durante todo el año y la inscripción se ha vuelto competitiva entre los otros distritos.

Según Carmona, a finales del año pasado, el Distrito tenía entre 33 mil y 35 mil estudiantes inscritos en el aprendizaje en línea y 11 mil estudiantes que asistían a clases presenciales. Ahora el Distrito reportó la inscripción de 700 estudiantes más.

De igual forma se informó que debido a que el aprendizaje virtual ya no está disponible, se desarrolló un plan financiado a través de la ayuda del Fondo de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias para acomodar a todos los estudiantes, en particular a aquellos que se retrasaron académicamente durante el año pasado.

“Hemos desarrollado un plan para asegurarnos de que podamos salir adelante de la pandemia y simplemente reiniciar un año con la mayor normalidad posible, pero siempre manteniendo el apoyo académico y emocional para nuestros estudiantes”, dijo Carmona.

El plan en las obras incluye cuatro componentes: el académico, desarrollo social y emocional, infraestructura y tecnología.

En este primer día de clases los maestros coincidieron en que tuvieron una jornada exitosa en cuanto a la convivencia con sus alumnos.

“Ha sido genial estar de regreso con los estudiantes... se puede ver la diferencia entre lo presencial y el sistema virtual, sus caras reflejan su alegría al ver a sus compañeros y estar en las aulas”, dijo una de las maestras de YISD.

