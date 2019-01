Zoológico de San Elizario vuelve a abrir sus puertas

Después de 4 días de haber permanecido cerrado, ayer viernes reabrió sus puertas el zoológico de mascotas ubicado en San Elizario, luego del feroz ataque perpetrado por dos perros y en el que murieron 10 animales y otros más quedaron heridos.

“No quisimos que los niños vieran a los animalitos heridos y decidimos esperarnos hasta que se recuperaran”, dijo Eugenio Licon Jr., propietario del negocio Licon Dairy Azaderos, establecido en el 11951 Glorieta Rd.

Fue una tragedia que nunca pensábamos que iba a ocurrir y perder a tanto animalito en un instante, comentó visiblemente consternado luego de realizar un recorrido por la granja acompañado de su esposa e hijos.

En el ataque murieron venados, chivas y un ganso que tenía con ellos casi 20 años. “Era el líder ,dominaba el lago y lo seguían todos los patos. Fue una gran pérdida porque estábamos muy encariñados con él”.

Agregó que una de las chivas acababa de tener a sus chivitos, así que ahora ya no tienen mamá, dijo mientras sostenía a uno de los animalitos ayudado por su esposa.

Eugenio Licón, dijo que ahora cuidan de los animales heridos ,como la llama que recibió varias mordeduras pero que por fortuna ya va saliendo al igual que otros animales que lograron salvarse y empiezan a comer con normalidad.

El hecho ocurrido el lunes por la madrugada causó gran tristeza entre la comunidad y de inmediato ofrecieron muestras solidarias para ubicar a los dueños de un pastor alemán y un pitbull que mataron a los animales y que ahí mismo recibieron muerte para evitar que siguieran atacando.

“Estuvo muy feo y es una falta de respeto de la gente que no amarra a sus perros. No tienen responsabilidad y no saben dónde andan”, dijo Henry Alarcón, quien acudió a darle algo de maíz a los animales.

Expresó que no es la primera vez que ocurre este tipo de ataques en contra de los animales en el lugar, “es peligroso porque también atacan a los niños, urge poner reglas”.

El empleado de una compañía de seguridad se mostró complacido por la investigación que realizan elementos de la Oficina del Sheriff para ubicar a los propietarios de los perros.

Recordó su niñez, de cuando sus padres lo traían a visitar a los animales y darles de comer.

Y es que muchos residentes de los poblados colindantes han acudido durante años a esta granja que no solo tiene animales de rancho, sino animales exóticos como el camello que recorre parte del área de los 50 acres que tiene el terreno.

“Estamos muy agradecidos con la gente que de inmediato respondió a la emergencia con donativos en alimentos como con su tiempo para cuidar a los animalitos”, dijo Licon.

La familia Arellano fue una de las visitas que registró el zoológico este viernes, cuyos integrantes permanecieron poco más de una hora recorriendo los corrales y alimentando a los animales.

“Vinimos el lunes y nos extrañó verlo cerrado, por lo que decidimos venir hoy para que mis hijos disfrutaran de esta experiencia”, dijo la señora Arellano.

Tras lamentar los hechos hizo un llamado a las personas que tienen perros a que se responsabilicen y mantenerlos en sus patios o amarrados.

El zoológico de mascotas es considerado un sitio histórico y tradicional en San Elizario y es visitado tanto por locales como de otras poblaciones.

De acuerdo al propietario de la granja su madre María inició con la tradición debido a que le gustaban mucho los pájaros. “De ahí adquirimos otras aves, gallinas, una avestruz, y otros animales de rancho hasta tener un animal exótico como el camello”, comentó Eugenio Licon.

Recordó que su padre Eugenio, quien falleciera el año pasado, cuidaba de los animales y daba mantenimiento a los corrales para protegerlos, y de ahí nació la idea de hacer un zoológico para que acudiera la gente y entrara de manera gratuita.

Él y sus hermanas ayudaban a cuidarlos y poco a poco la gente se sumó a las actividades al mismo tiempo que disfrutaban de convivir con las mascotas.

Hoy en día el negocio familiar forma parte de los sitios turísticos de la localidad y es una parada obligada de la ruta que siguen los camiones que transportan a los turistas amantes de la historia del Camino Real de Tierra Adentro encabezado por el explorador y colonizador novohispano Juan de Oñate.