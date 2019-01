Rompió WinterFest récord de asistencia en su tercera edición

El Paso WinterFest abrió su tercera temporada con una ligera apertura de la pista de hielo el pasado 17 de noviembre, y con una multitud de más de 70 mil asistentes el 18 de noviembre, con un desfile que fue televisado, algarabía y festividades especiales. El festival mantuvo su popularidad con sus invitados hasta su cierre el 6 de enero del 2019.

La pista de hielo de WinterFest y las demás atracciones tuvieron un gran éxito el año pasado, la tradicional fiesta de la ciudad se celebra en la zona Centro, con un desfile; el encendido del árbol de Navidad y sus demás atractivos fueron renombrados como “WinterFest” la temporada pasada. El Paso Live fue el anfitrión de la Pista de Hielo de los Hospitales Providence, El Globo de Nieve del Hospital Infantil Providence, el Árbol WinterFest de El Paso Electric, la Tienda de calor de Texas Gas Service y el Café Navideño de Mini Donut Depot en la Plaza del Festival de las Artes al aire libre.

WinterFest no sólo se ha convertido en una festividad tradicional para toda la familia en El Paso, el festival atrajo visitantes de muchos lugares, incluyendo Juárez, México y de más lejos, haciendo que el evento se tornara “Invernacional”. El festival fue recientemente calificado como el 4to. Mejor Destino Vacacional de Invierno en Texas (por TripSavvy en noviembre del 2018).

La pista de hielo de WinterFest y sus otros atractivos estuvieron abiertos los siete días de la semana y experimentaron un alto nivel de asistencia y se vendieron todas las entradas a la pista. Los sábados probaron ser el día más popular de la semana para patinar sobre hielo con un promedio de 708 patinadores al día.

“Estamos muy orgullosos del crecimiento que ha roto récords en la asistencia a la pista de hielo durante el WinterFest. El número de patinadores sobre hielo se incrementó de 18 mil 462 en el 2017-18 a 22 mil 431 en el 2018-19, un incremento del 21 por ciento en comparación a la temporada anterior”, dijo Bryan Crowe, gerente general de El Paso Live. “Disfrutamos mucho traer atracciones divertidas y diversas y eventos que enaltecen la calidad de vida de la comunidad de El Paso y la región fronteriza”, agregó.

Descuentos y promociones semanales en la pista de hielo para militares, maestros y primeros asistentes, entre otras promociones, estuvieron disponibles. Los patrocinadores que donaron un artículo de ropa de invierno en el evento de “Warm Wednesdays” (Miércoles cálidos), patrocinado por el Hospital infantil Providence, recibieron gratis un chocolate caliente en el Café Navideño. La promoción recolectó 139 artículos de ropa y cobijas a beneficio de la Coalición de El Paso para los Indigentes.

El Paso Electric celebró la temporada navideña en la pista de hielo de WinterFest con la colecta de juguetes “No Coal for Christmas” (No habrá sólo carbón esta Navidad), a beneficio del Hogar Infantil Lee & Beulah Moore, el cual recolectó más de 65 juguetes.



