Rescatan a dos personas de avalancha en ski resort de NM

Albuquerque, N.M.— Una avalancha que ocurrió en un ski resort de Nuevo México este jueves, lesionó a dos personas que fueron sacadas de la nieve después de un rescate que duró 20 minutos, según informó un portavoz de ese lugar.

La avalancha cerca del pico más alto de Taos Ski Valley ocurrió alrededor de las 11:30 a.m., provocando inicialmente el temor de las autoridades de que más víctimas estuvieran enterradas en la montaña antes de enterarse a través de los testigos que sólo habían visto a dos personas en la ladera cuando empezó el deslizamiento.

Tanto Chris Stagg, portavoz de Taos Ski Valley y Bobby Lucero, director de Manejo de Emergencias del Condado Taos, dijeron que iba a continuar la búsqueda en la montaña a manera de precaución para asegurarse que ninguna otra persona quedara atrapada.

No se sabe el grado de las lesiones que sufrieron las dos personas del sexo masculino, aunque los dos fueron llevados a un hospital.

La avalancha ocurrió a las 11:30 a.m. en una parte de la montaña conocida como la rampa K3, en donde los expertos esquiadores que suben hasta el Pico Kachina pueden deslizarse velozmente en un trayecto parcialmente lleno de piedras.

No se sabe qué provocó la avalancha, el resort dio a conocer que planea llevar a cabo una investigación.

Stagg comentó que el accidente ocurrió a pesar de una serie de precauciones que se tomaron el jueves por la mañana que incluyeron el enviar a los patrulleros del ski a la parte superior de la montaña para evaluar las condiciones y detonar un explosivo –una medida que pretende provocar un posible deslizamiento antes de que los esquiadores utilicen las pendientes.

El resort también retrasó la apertura de Kachina Ski Lift al inicio del día, según comentó Stagg.

“Esta mañana revisamos el área para detectar alguna posible avalancha e implantamos controles”, dijo. “Éste es un gran ejemplo de que uno nunca está 100 por ciento seguro”.

El terreno de Taos Ski Valley abarca 1 mil 200 acres, casi 5 kilómetros cuadrados, en la Montaña Sangre de Cristo. El Pico Kachina mide casi 12 mil 500 pies, o sea 3 mil 810 metros.

George Brooks, director del Ski Nuevo México, una empresa no lucrativa que promueve el deporte, comentó que las avalanchas son muy raras en el estado y usualmente el terreno está muy bien controlado en las áreas para esquiar.

El deslizamiento ocurrió en una región que disfruta de una de las mejores temporadas para esquiar en los últimos años, después de una serie de inviernos secos.

Las tormentas de nieve que se han movido por el suroeste desde el inicio del año, se espera que pronto lleguen a partes de la región tras provocar lluvia y nieve en California.

“Aunque eso no sucede usualmente cuando alguien está por los alrededores”, comentó Brooks refiriéndose a las avalanchas de Nuevo México.

Taos Ski Valley recibió 2 pulgadas de nieve el último día y 15 pulgadas la semana pasada, de acuerdo a su sitio en la web.

El lugar en donde ocurrió el deslizamiento de nieve tiene tendencia a los vientos que pueden soplar hacia arriba de la montaña y crear una cornisa, lo cual significa que puede ocurrir aun sin un nivel alto de nieve reciente, explicó Brooks.