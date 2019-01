Preparan sin costo declaraciones de impuestos

La Ciudad de El Paso informó que la Fundación AARP está ofreciendo la preparación gratuita de impuestos para las personas de bajos y moderados ingresos en varios parques y centros de recreación, del 1 de febrero al 12 de abril.

Cualquier persona de cualquier edad puede utilizar el servicio y no necesita ser miembro de AARP.

Usualmente, cada voluntario emplea de media a una hora para preparar un reembolso individual de impuestos.

El servicio gratuito se va otorgando al primero que llegue, así que, se recomienda que lleguen temprano.

“El año pasado, AARP realizó más de 8 mil reembolsos de impuestos en varios lugares”, comentó Carol Baker, coordinadora de la Fundación.

Los reembolsos se harán mediante una cita, por lo que, se recomienda que se haga con anticipación. Los siguientes parques y centros de recreación ofrecerán este servicio:

• Grandview Senior Center, situado en 3134 Jefferson Avenue, teléfono (915) 566-1217.

De lunes a miércoles de las 9 a.m. a las 3 p.m.

• Hilos de Plata Senior Center, situado en 4451 Delta Drive, teléfono (915) 533-3207

De lunes a jueves de las 9 a.m. a las 3 p.m.

• Polly Harris Senior Center, ubicado en 650 Wallenberg Drive, teléfono (915) 581-9525.

De martes a jueves de las 9 a.m. a 3 p.m.

• Eastside Senior Center, ubicado en 3200 Fierro Drive, teléfono (915) 591-4292.

Miércoles y viernes de 10 a.m. a 3 p.m.

• Galatzan Recreation Center, situado en 650 Wallenberg Drive, teléfono (915) 581-5182.

Sábado de 9 a.m. a 1 p.m.





[email protected]