Niega Pelosi acceso a Trump a Cámara para discurso anual

Washington— La presidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi dijo el miércoles que no autorizará que se realice el discurso del Estado de la Unión en la cámara mientras el Gobierno esté cerrado, rechazando así los planes del presidente Donald Trump de pronunciar su discurso anual ante una sesión conjunta del Congreso.

“El Gobierno está cerrado”, le dijo al mandatario en una misiva. “Trabajemos juntos en una fecha acordada mutuamente en la que podamos recibirlo en el Capitolio”.

Trump había insistido horas antes en que proseguiría conforme a los planes de pronunciar su discurso el martes en la Cámara baja, el foro tradicional para dicho evento. Pero señaló que no se sorprendió una vez que Pelosi obstaculizó el plan. Los demócratas se han “radicalizado”, afirmó.

Se trata de un nuevo capítulo del enfrentamiento cada vez más personal entre el mandatario y Pelosi en torno a las exigencias de Trump para obtener los fondos necesarios para la construcción de un muro fronterizo, que han derivado en un cierre parcial del Gobierno que ya llegó a su segundo mes.

Pelosi le pidió a Trump la semana pasada que hiciera otros planes, pero se abstuvo de negarle el acceso a la cámara para el discurso. Fue hasta el miércoles que expresó la negativa después de que la Casa Blanca rechazó su solicitud.

En una carta dirigida a Pelosi horas antes el miércoles, Trump le restó importancia a las sugerencias de la representante de que pospusiera el discurso o lo entregara por escrito debido a cuestiones de seguridad relacionadas con el cierre parcial de Gobierno. Mientras afirmaba que no había “preocupaciones en materia de seguridad”, Trump dijo que planeaba cumplir con su “deber constitucional” de reportarle al Congreso el Estado de la Unión.

“Sería muy triste para nuestro país si el Estado de la Unión no se realiza a tiempo, conforme a lo programado y, muy importante, en el lugar indicado”, señaló la misiva de Trump.

Pero Pelosi tomó su decisión final poco después. Le dijo al mandatario que la cámara “no considerará una resolución que autorice el discurso presidencial del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes hasta que se haya abierto el Gobierno”.

El presidente no puede hablar frente a una sesión conjunta del Congreso sin el permiso explícito de ambas cámaras. El legislativo necesita aprobar una resolución en la que se especifique la fecha y hora para la recepción del discurso del mandatario.