Madre, tras el paradero de su hijo

Las autoridades de Estados Unidos y México mantienen la búsqueda del joven paseño Carlos Armando Arellano, de 15 años de edad, quien desapareció en Ciudad Juárez el 21 de diciembre del año pasado.

Familiares del menor extendieron la pesquisa en redes sociales, para solicitar la ayuda de la comunidad fronteriza en la página de Facebook “En Busca de Carlos Arellano”.

La página de la red social comparte el objetivo de localizar al adolescente que desapareció hace casi un mes en la vecina ciudad, y pide a quien tenga alguna información del paradero de Carlos Armando a que la comparta incluso por este medio.

“Han sido días muy difíciles para toda la familia, ya que el año pasado falleció mi esposo, y ahora Carlitos está desaparecido”, dijo Clarissa Tiscareño, madre del menor.

“Ya lo hemos buscado con amigos, en hospitales y hasta en la morgue, pero aún no tenemos noticias de su paradero”, sostuvo Tiscareño.

Carlos Armando Arellano tiene 15 años de edad, egresó de la Guillen Middle School y estaba por iniciar su primer año en la Bowie High School, sin embargo, una visita en la vecina ciudad derivó en su desaparición.

“Carlitos quiso pasar unos días con su abuela paterna, pero al día siguiente de que hablé con él me llegó un mensaje de una ex novia que me dijo que él había olvidado su teléfono, algo que me extrañó mucho, y ahora ya no contestan el teléfono”, sostuvo la madre del menor desaparecido.

El caso ha sido reportado al Departamento de Policía de El Paso, con el caso 19-003165, e igualmente la familia se ha comunicado con el Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez para solicitar ayuda de emergencia para localizar al menor, que es ciudadano de los Estados Unidos.

“Reportamos el caso también con las autoridades de México, e incluso hemos empezado a pegar volantes en lugares públicos de El Paso y Ciudad Juárez estamos buscando cualquier ayuda que nos puedan proporcionar”, dijo Tiscareño.

Carlos Armando Arellano fue visto en inmediaciones de la zona de San Lorenzo en Ciudad Juárez, de forma previa a su desaparición.

Cualquier información sobre el paradero del menor puede comunicarse en el número telefónico (915)800-5491, o por medio de la red social.