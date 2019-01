Estafan falsos empleados del Social Security

En esta temporada de inicio de año, las estafas y fraudes están a la orden del día, principalmente con el nombre de dependencias federales.

Tal es el caso de la Administración del Seguro Social (SSA). De acuerdo con la agencia, el número de reportes por llamadas telefónicas fraudulentas ha incrementado en estas últimas semanas.

Residentes de El Paso han reportado a este medio que recibieron telefonemas por parte de supuestos agentes tratando de intimidarlos.

“En las llamadas, las personas se hacen pasar por representantes de SSA y utilizan un lenguaje amenazador para advertir a la gente que serán arrestadas u otra acción legal en su contra si no llaman a un número de teléfono que los estafadores proporcionan”, señaló la dependencia.

“Desafortunadamente los estafadores intentan cualquier cosa para engañar y dañar a personas inocentes, incluso asustarlas para que piensen que algo anda mal con su cuenta del Seguro Social”, dijo Gale Stallworth Stone, inspectora general interina de SSA.

En algunos casos, los estafadores cambian de táctica y llaman para decir que quieren ayudar a activar de nuevo su número de Seguro Social, el cual, según ellos, aparece como ‘suspendido’.

Se les pide a las personas permanecer atentas a estos casos y alertar a familiares y amigos. Seguiremos rastreando estas estafas y advirtiendo a los ciudadanos, para que puedan estar varios pasos delante de estos ladrones, añadió.

A nivel local

Amelia Hernández, residente fronteriza, habló a El Diario de El Paso acerca de una llamada que recibió hace unos días desde un número de Washington, D.C.

De acuerdo con la paseña, su teléfono detectó en la parte superior el nombre como ‘pudiera ser: Social Security’.

“Cuando recibes una llamada así, piensas lo peor… que ya le debes al Gobierno”, expresó Hernández.

Al contestar, la mujer de 54 años dijo que una máquina le indicó en inglés que su número de Seguro Social había sido suspendido debido a que alguien desconocido intentó usar su nombre y su número de Seguro Social y que ‘para más información, presionara uno’.

“Y pues le presioné y me contestó una persona con acento como hindú que me saludó y me dijo que le proporcionara mi nombre y los últimos cuatro dígitos de mi número de Seguro Social por motivos de seguridad y de identificación”, declaró la víctima.

Pero entonces algo no parecía correcto, de acuerdo con Hernández la llamada se entrecortaba y no dudó en colgar.

“Después de unos minutos intenté llamar a las oficinas de SSA pero pues no me han podido contestar, me imagino que por lo del cierre del Gobierno”, dijo.

Aunque los empleados de SSA sí contactan a las personas por teléfono, autoridades destacan que lo hacen generalmente con aquellas personas que tienen negocios dados de alta y las llamadas son únicamente con propósitos de servicio al cliente.

“Sin embargo, los empleados no amenazan por información, o informan que la persona enfrenta un posible arresto u otra acción legal si no proporciona información. En esos casos, la llamada es fraudulenta, y simplemente se debe colgar”, recomienda la Administración.

Los reportes de fraudes presentan un incremento en esta época del año, de acuerdo con las autoridades. Siendo los adultos mayores el grupo de personas más vulnerables.

Para reportar una llamada fraudulenta puede comunicarse a SSA mediante Internet, teléfono, correo o fax, en el número telefónico 1-800-269-0271 de 10 a.m. a 4 p.m, o denunciar el fraude directamente a cualquier oficina del Seguro Social. Los empleados toman su información y la enviarán a la oficina central.

Irregularidades recurrentes



La OIG de la Administración del Seguro Social declaró que sí se investiga una variedad de situaciones que pueden considerarse fraude, pero son aquellas en donde las personas se ven involucradas en ‘salidas fáciles’, y que optan por ocultar información a la dependencia.

Algunos de los más comunes son:

Ocultar la actividad laboral mientras recibe beneficios por incapacidad.

Recibir beneficios de Seguro Social para un niño que no está bajo su cuidado.

No notificar a SSA de la muerte de un beneficiario y continúa recibiendo y cobrando los cheques del fallecido.

Ocultar su matrimonio o bienes a la Administración del Seguro Social mientras recibe pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario.

Residir en el extranjero y estar recibiendo Pago de Seguridad de Ingreso Suplementario.

Mal uso de los beneficios cuando actúa como Representante Beneficiario.