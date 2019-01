En aparente suicidio, muere patinador estadounidense

Kansas City– El patinador estadounidense John Coughlin murió este viernes de un aparente suicidio a los 33 años, según su hermana Angela Laune.

En una publicación de Facebook, ella escribió: “Mi maravilloso hermano, increíblemente compasivo, John Coughlin se quitó hoy la vida. No tengo palabras. Te amo, John … “.

Coughlin fue campeón nacional de Estados Unidos en 2011 y 2012, y representó también al país en los Campeonatos Mundiales durante esos años.

El 17 de enero, Coughlin fue suspendido temporalmente del patinaje artístico por el centro estadounidense SafeSport, tras denuncias de mala conducta.

U.S. Figure Skating (Patinaje artístico de Estados Unidos), el organismo que rige este deporte en Estados Unidos, emitió la siguiente declaración:

“Estamos atónitos ante la noticia del fallecimiento del dos veces campeón estadounidense John Coughlin. Nuestro más sincero pésame para su padre Mike, su hermana Angela y el resto de su familia. Por respeto a la familia, no haremos más comentarios hasta más adelante”.