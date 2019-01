Cuestiona abogado labor de detectives de la Policía

En el tercer día del juicio contra un hombre acusado de homicidio capital por la muerte de su proveedor de drogas Christian Jorjorian, la defensa cuestiona el “pobre trabajo” de los detectives de la Policía de El Paso (EPPD).

Marcelo Mailland, de 20 años, enfrenta un cargo por homicidio capital por el tiroteo donde murió Jorjorian en un aparente robo de drogas el 15 de agosto de 2016.

El miércoles por la mañana, los miembros del jurado escucharon el testimonio de Josh Cheek, detective de la Policía de Tucson, Arizona, uno de los elementos que llevó el arresto de Mailland en aquel estado.

Esto, ya que un día después del homicidio, Mailland viajó a Tucson debido a que había sido aceptado en la Universidad de Arizona.

Cheek testificó que luego de que EPPD les informara que Mailland era buscado en El Paso por un asesinato, solicitaron una orden de arresto y de registro contra el hombre.

El detective indicó que tras conseguir ambas órdenes, trasladaron a Mailland a la estación de Policía, mientras él y otros detectives registraban el dormitorio que el paseño compartía con otra persona.

“Identificamos el dormitorio con los registros escolares y una vez en el lugar encontramos documentos con su nombre en el espacio que le correspondía”, dijo.

El fiscal James Montoya mostró unas fotografías tomadas por la Policía de Tucson, que muestra la bolsa de una raqueta de tenis donde había una bolsa con 14 pastillas de xanax, medicamento controlado para tratar problemas de ansiedad.

“La maleta estaba debajo de la cama del señor Mailland y había 14 tabletas de este medicamento”, explicó.

Cuando la abogada de la defensa, Mary Stillinger, preguntó al detective si había algo en la maleta que dijera que era propiedad de su cliente, Cheek respondió que no.

“Específicamente en la maleta no, pero estaba debajo de su cama junto con otras de sus pertenencias”, resaltó.

La abogada preguntó al detective si era un medicamento recetado por doctores, pero nunca mencionó si algún médico le dio las pastillas a Mailland como parte de un tratamiento.



Cuestionan trabajo de EPPD

Mientras Cheek seguía en el estrado, Stillinger preguntó al detective si para ellos como departamento de Policía era suficiente con tener un testimonio o si era importante tener evidencia en un caso de homicidio.

“El testimonio siempre es importante pero no es lo único, tenemos que tener las dos caras de la moneda, por eso hay que buscar posibles testigos y recolectar la mayor evidencia física que nos sea posible para reconstruir los hechos”, dijo.

Stillinger hizo esta pregunta para indicarle al jurado que previamente el detective García de EPPD, dijo que no buscaron mucha evidencia física ni analizaron algunas cosas porque ya tenían un testimonio y a los sospechosos.

En el caso también está involucrado Marco Nava, quien en diciembre de 2017 llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de homicidio, por lo que fue sentenciado a 30 años de cárcel.

El juicio contra Mailland continúa hoy; en caso de ser encontrado culpable, el hombre sería sentenciado automáticamente a cadena perpetua.



[email protected]