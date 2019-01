Cerrarán Beall y 3 primarias más

Por votación unánime la Directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) decidió cerrar las escuelas primarias Beall, Schuster, Alta Vista y Burleson, al inicio del año escolar 2019-2020.

“Esta es quizá la parte más difícil de ser consejero de EPISD, pero son decisiones que se deben tomar”, dijo Trent Hatch, presidente del Consejo. Antes de la votación expresó cómo el distrito escolar más grande de El Paso enfrenta tanto la disminución de alumnos, como un déficit presupuestal millonario.

Aunque los cierres de Alta Vista y Burleson, así como la consolidación de Schuster y Dowell, ya estaban proyectados, faltaba definir si cerraban sus puertas Beall Elementary o Douglass Elementary, planteles que se encuentran a 3 cuadras de distancia. Al final perdió Beall.

“Cuando se toman estas decisiones 50 por ciento de las personas van a estar contentas y 50 por ciento no, quisiéramos que todos estuvieran contentos pero eso no es posible en este caso”, dijo Al Velarde, miembro de la directiva.

Más de 20 personas tomaron la palabra para apoyar la continuidad de sus respectivas escuelas, con una evidente mayor presencia de padres de familia, estudiantes y trabajadores de Beall Elementary, quienes portaban unas distintivas playeras rojas.

A pesar de que los padres argumentaron un mayor aprovechamiento académico de los alumnos de Beall frente a los de Douglass, la oferta similar de programas académicos, y problemas ambientales por la proximidad de una recicladora, una vía de tren y tráfico de carga, al final la recomendación del Staff de EPISD fue concluyente.

“Se hizo un estudio ambiental independiente y se vio que no había presencia considerable de metales fuertes en la tierra de los patios de la Douglass Elementary, sólo se recomendó cambiar parte de la tierra en las zonas de juego, medida que ya realizamos”, dijo en su intervención José López, jefe del Staff de EPISD.

Antes de que se realizara la votación, el consejero Velarde pidió al Staff que realizó la evaluación de los planteles, cuál era su recomendación.

López tomó la palabra y sostuvo que aunque había gran similitud entre ambas escuelas, tanto en programas como en instalaciones, su recomendación se centró en que la Douglass tiene mayor terreno que la Beall (menos de medio acre), por lo que su recomendación fue que Beall Elementary cerrara sus puertas.

Así la moción se votó y se aprobó de forma unánime de la siguiente manera:

Se aprobó el cierre de la escuela primaria Alta Vista, cuyos estudiantes ahora asistirán a Coldwell.

Se aprobó el cierre de Burleson Elementary School, mientras sus estudiantes asistirán ahora a la Zavala.

Se votó y aprobó el cierre de Beall, por lo que sus estudiantes asistirán a la Douglass Elementary.

También se votó por la consolidación temprana de la Primaria Schuster con la Dowell, aunque cabe mencionar que dicha consolidación había sido aprobada por los votantes como parte del referéndum del Bono del 2016.

Tras la votación se notó un claro desconsuelo de quienes pedían que Beall Elementary se mantuviera abierta, e incluso anunciaron que tomarán medidas para revertir dicha decisión.

“Creemos que hay una clara discriminación hacia la comunidad del Barrio Chamizal, nos están haciendo ir a una escuela que fue la primera creada para la comunidad afroamericana que fue segregada en una zona industrial”, dijo Hilda Villegas, integrante de la sociedad de padres de familia de Beall Elementary.

“Simplemente nos hemos dado cuenta que no tenemos representación en el Consejo de Administración, que no les importamos y que no nos representan, pero esto no se va a quedar así, vamos a seguir en la lucha por nuestra escuela”, sostuvo Villegas.

Cabe mencionar que la Beall Elementary cuenta a la fecha con 348 estudiantes, por 228 de la Douglass.

La medida que anunció el cierre de las 4 escuelas mencionadas se llevará a cabo al iniciar el año escolar 2019-2020, es decir, el próximo mes de agosto.

