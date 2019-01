Asegura defensa que presunto asesino padece autismo

A través de una aplicación para citas llamada “Meet Me”, fue como Anthony Michael Bowden contactó a otra mujer transgénero para solicitarle sexo, justo 11 días después del asesinato de Erykah Tijerina.

Bowden, de 23 años, está acusado de asesinar de 24 puñaladas en 2016 a Tijerina, una sexoservidora transgénero.

La mañana del miércoles, la Fiscalía llamó al estrado a Chyna Fierro, una mujer transgénero, quien relató que Bowden la contactó por medio de esa red social.

Durante el testimonio de Fierro, la fiscal Denise Butterworth presentó una serie de fotografías donde se muestra el perfil de la red social de la mujer, su fotografía y una descripción aclarando que es transgénero.

“Soy una mujer trans y también necesito amor. No soy un juguete sexual, trátame como una dama, no como un hombre”, se leía en el perfil.

Fierro contó al jurado que el 19 de agosto de 2016, Bowden le envió un mensaje para comenzar la plática y durante la conversación, él le pregunto que si estaba lista para tener relaciones sexuales de una manera explícita. Lo cual desató la molestia de Fierro, quien le dijo que no era la forma de decir las cosas, a lo que Bowden contestó que era un “hombre caliente”.

En las fotografías se observa cómo Bowden sigue insistiendo en ver a Fierro, aún cuando ella le aclara que es una mujer transexual.

“Él (Bowden) me dijo que no sabía que era trans (transgénero) y yo le dije que sí era, pero aun así me dijo que dónde nos podíamos ver y cosas así”, comentó Fierro.

La mujer explicó que le dijo a Bowden que no podía verlo porque iba al funeral de su amiga (Tijerina) que había sido asesinada, el hombre sólo respondió “lo siento”.

A lo que Bowden contestó “lo siento mucho” ni la defensa ni la Fiscalía especificaron que si el ex militar sabía que Fierro y Tijerina eran amigas.



Vivía de la prostitución

Cuando William Ahee, abogado de la defensa, tomó su turno para interrogar a Fierro, el hombre se enfocó en el trabajo de Tijerina como prostituta.

El abogado cuestionó a la mujer si ella sabía que Tijerina vivía de la prostitución y que era portadora de VIH y Fierro contestó que si.

“¿Sabías que ella era violenta y que se molestaba mucho cuando sus clientes no le pagan?”, preguntó Ahee.

Fierro contestó que no podía contestar por su amiga sobre las cosas que le molestaban y dijo no saber si Tijerina era una persona violenta.

Por lo que Ahee preguntó que si estaba enterada de que Tijerina extorsionaba a las personas que le pagaban y los amenazaba con exhibirlos públicamente.

“Jamás lo escuché directamente de ella, pero sí oí algo así”, señaló Fierro.

Esto haciendo referencia a que presuntamente Tijerina estaba extorsionando a Bowden con 200 dólares a cambio de no acusarlo con sus superiores en Fort Bliss de que estaba pagando por sexo y de no subir sus fotografías ofreciendo servicios sexuales a hombres, en Craiglist, la página que ella usaba para contactar clientes.



Alegan que soldado es autista

Uno de los testigos presentados por la defensa de Bowden fue el psicólogo James Schutte, quien aseguró que Bowden tiene cierto nivel de autismo.

Luego de entrevistarse con el acusado por alrededor de tres horas en marzo de 2017 para realizarle una serie de exámenes, el psicólogo determinó que Bowden es una persona autista.

“Su nivel intelectual es muy bajo, lee como un niño de sexto año y le cuesta trabajo mostrar sus emociones, no le gustar estar con muchas personas y es introvertido; no hace contacto visual con las personas”, dijo.

De acuerdo con Schutte, el soldado también tenía problemas de autoestima por lo que le era difícil relacionarse con otras personas o tener una relación sentimental.

Schutte explicó que al ser autista, Bowden ve las cosas de diferente manera y que su modo de resolver problemas es completamente diferente al de una persona normal.

“Si ve una amenaza, tratará de resolverla, no pensará en otras opciones, simplemente hará lo que crea que es mejor para parar esa amenaza tal y como ocurrió en este caso”, enfatizó Shutte.

Cuando Butterworht preguntó a Schutte si algún otro médico había diagnosticado a Bowden con autismo, el respondió que no sabía.

“Terminó la preparatoria como un alumno normal, ¿sabe usted si sus padres alguna vez lo llevaron al médico para saber si era autista? ¿o este diagnostico sólo surgió ahora que tiene un cargo por homicidio?”, preguntó la fiscal.

A ello, Schutte se limitó a decir que el diagnóstico no se dio antes por otros doctores, pero aseguró que los padres de Bowden tenían algunas preocupaciones por la conducta de su hijo.

Tanto la Fiscalía como la defensa terminaron de presentar testigos, por lo que hoy darán los argumentos de finales, antes de entregar el caso al jurado.

