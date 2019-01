Alistan para el domingo carrera El Paso Puzzler 2019

Ciclistas profesionales de varias ciudades de Estados Unidos y México se declararon listos para participar este domingo 20 de enero en la tradicional carrera El Paso Puzzler 2019, en su Duodécima edición, a realizarse en las inmediaciones de la montaña Franklin, anunciaron sus organizadores.

Al torneo anual se espera alrededor de 400 participantes, dijo Alberto Orozco, portavoz del evento y director de publicidad de Casa Nissan, principal patrocinador de la carrera.

“Son alrededor de 85 pistas las que recorrerán los ciclistas y donde pondrán en práctica sus habilidades y experiencia”, dijo el vocero, quien se sumará a la competencia junto con el equipo de la empresa.

En total serán tres categorías: 50, 35 y 15 millas de distancia. Los corredores de 50 y 35 millas rodearán las montañas Franklin en un curso difícil que incluye dos largas subidas y descensos sobre los pasos de alta montaña.

Los ciclistas que no conocen la ruta de las carreras pueden desempolvar sus bicicletas en un curso de 15 millas relativamente difícil en la versión miniépica del Puzzler, se dijo.

Dentro de los corredores estará el campeón Manuel Salas, mejor conocido como ‘Fili’, originario de Nuevo Casas Grandes, también ganador de la carrera ‘Chupacabras’ que se organiza en Ciudad Juárez.

El residente paseño dijo estar preparándose para competir y hacer un buen desempeño, “es una carrera muy importante, muy dura por lo accidentado del terreno y lleno de piedras en donde no se avanza mucho”, dijo.

Salas es un corredor local que está construyendo una reputación en toda la región con victorias en bicicleta de montaña en los Estados Unidos, México y España.

En 2018 logró coronarse en la competencia ‘La Gigante de Piedra’ celebrada en la provincia de Alcora, y en la que participaron mil 200 corredores profesionales de todo el mundo.

El experimentado ciclista con más de 14 años recorriendo los caminos manifestó que el año pasado, en el que salió victorioso, hizo un tiempo de menos de 5 horas.

Su habilidad y destreza en el terreno lo ha llevado a conquistar decenas de triunfos tanto en Estados Unidos, México, Latinoamérica y Europa. “Es gratificante y motivante siempre estar en la lucha y trabajando duro”, afirmó.

Y es que para estar en la competencia se requiere de una preparación intensa que incluye horas de gimnasio, hidratación, recuperación, masajes, entrenamiento diario, practica y una buena alimentación.

“Siempre se busca la manera de entrenar y en invierno lo hago en casa para no exponerme porque son muy propenso al resfrío”, dijo tras afirmar que procura mantener su cuerpo al límite.

Otro corredor esperado es David “Tinker” Juárez, miembro del Salón de la Fama de BMX, es una leyenda en el mundo de las bicicletas de montaña desde la década de los ochenta con apariciones en el equipo olímpico de los Estados Unidos y Juegos Panamericanos.

El ciclismo de montaña, uno de los deportes extremos que se ha popularizado en los últimos años en la región, es considerado un deporte de riesgo no sólo por el sacrificio titánico de los protagonistas sino por las altas posibilidades de accidente a lo largo de la ruta.

No obstante, cada vez son más los hombres y mujeres que lo practican y participan en esta edición conocida como la carrera de ciclismo de montaña más dura de Texas.

Durante la conferencia, a la que asistieron directivos de Casa Nissan and Borderland Mountain Bike Association, se dijo que el Puzzler es el evento de firma y principal recaudador de fondos para la Asociación de Bicicletas de Montaña Borderland.

La BMBA, organización local sin fines de lucro, promueve el ejercicio al aire libre, trabaja para preservar los espacios abiertos y mantiene los senderos llamados ‘Lost Dog Trailhead y Bowen Roundhouse venues en El Paso.

Una parte de las ganancias de la carrera se dona a Franklin Mountains State Park cada año y la carrera se organiza con un equipo de voluntarios.

El grupo organiza regularmente paseos en grupo y días de mantenimiento de los senderos.

El área de inicio / finalización del Puzzler es Bowen Roundhouse en el noreste de El Paso y se puede acceder desde Martin Luther King Blvd., mientras se lleva a cabo la carrera.

Dentro de la organización para este 20 de enero habrá actividades para las familias y espectadores, como un paseo en bicicleta para niños, globos para saltar, camiones de comida y entretenimiento.

Las personas interesadas en participar pueden obtener información e inscribirse en línea a través de www.elpasopuzzler.com