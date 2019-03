‘Mineros’ muestran descontento

Con pancartas, banderas LGBT y al grito de “UTEP merece algo mejor”, alrededor de 70 personas llegaron al exterior del edificio “Unión” para manifestar su descontento con el nombramiento de Heather Wilson como la próxima rectora de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

“Esta institución esta llena de diversidad y no aprobamos que alguien como Heather Wilson este aquí, porque sabemos todo lo que hizo como congresista y no estamos de acuerdo con esto”, dijo Michael Gutiérrez, estudiante de Ciencias de la Computación.

Esto haciendo referencia a que en 2009 cuando servía como Congresista Republicana por Nuevo México, Wilson votó en contra de los matrimonios homosexuales y se mostró en contra de los apoyos económicos para estudiantes universitarios de bajos recursos o hispanos.

“Una persona con esos pensamientos no debería estar aquí, no importa como te definas sexualmente o como quien seas esta institución siempre ha aceptado a todos y queremos preservar eso”, aseguró Gutiérrez, quien encabezó la protesta.

Mientras Wilson sostenía una conferencia de prensa con los medios de comunicación dentro del edificio conocido como “La Unión”, los manifestantes llegaron al inmueble y con ayuda de un megáfono gritaron consignas contra la también ex Secretaria de la Fuerza Aérea.

A pesar de que los manifestantes esperaban que la próxima rectora de UTEP saliera a dialogar con ellos, Wilson fue sacada por personal de la Universidad por la puerta trasera del edificio para evitar una confrontación.

Entre los manifestantes no solo había estudiantes de distintas carreras, sino también algunos maestros y miembros de la comunidad quienes se dieron cita en el campus para mostrar su repudio por Wilson.

Tal fue el caso de Maite de la Piedra, profesora de educación bilingüe en UTEP y miembro de la comunidad LGBT, quien señaló que se opone al nombramiento de Wilson como la sucesora de Diana Natalicio.

“Estudiando un poco quien es ella (Wilson) nos damos cuenta que los valores que ella trae no son parra nada por lo que nosotros hemos luchado y eso nos vulnera”, comentó de la Piedra.

La maestra, hizo énfasis en que existe cierto grado de racismo por parte de la ex congresista por no votar a favor de apoyos económicos para hispanos y personas de bajos de recursos.

“En UTEP somos una institución que sirve a latinos y el echo de que ella haya votado en contra de pell grants para latinos me preocupa muchísimo porque estamos hablando de un gran porcentaje de nuestra población”, resaltó.

UTEP tiene alrededor de 25 mil estudiantes inscritos, de los cuales aproximadamente el 80 por ciento son latinos.





“Wilson es racista

y homofóbica”

Javier Segovia, estudiante de historia dijo que sentir tristeza de que hayan nombrando como nueva presidenta de UTEP a mujer a quien catalogó como racista y homofóbica.

“Estoy triste y confundido, porque siento que los intereses de los estudiantes no son escuchados, que no importamos porque la mayoría somos mexicanos y en mi caso también soy gay y en verdad es muy triste ver que una así sea la presidenta”, enfatizó.

Al enterarse que Wilson salió custodiada por la puerta trasera, los estudiantes marcharon hacía el edifico de geología, donde la futura rectora tendría una reunión y al exterior del lugar continuaron con su protesta.

“Mientras nosotros estamos aquí tratando de que nuestras voces sean escuchadas, ella solo se fue como si nada y eso nos dice mucho sobre quien es ella, porque no se pudo tomar un momento para hablar con nosotros y eso lo dice todo de quien es como persona”, resaltó Gutiérrez.





Recaudan firmas para

frenar su nombramiento

Además de la protesta, los alumnos están recaudando firmas la página de internet para evitar que Wilson sea nombrada oficialmente como la nueva rectora de la universidad.

“Tenemos alrededor de 4 mil 500 firmas para mostrarle a la Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Texas que como estudiantes no la queremos aquí y que comunidad tampoco la queremos aquí en El Paso”, dijo Gutiérrez.

Por su parte Óscar Martínez, ex profesor de historia en UTEP y coordinador de la coalición “La Comunidad Primero” acudió al la manifestación para mostrarle su apoyo a los alumnos.

“Quiero que sepan que tienen mucho apoyo por parte de la comunidad y estamos aquí con ustedes y me da gusto ver lo que están haciendo. Yo fue parte del movimiento Chicano y se lo que es hacer estas demostraciones para que sus voces se escuchen”, indicó.

El ex profesor comentó que Wilson no es la persona correcta para ser la presidente de UTEP, ya que ella no representa a la comunidad fronteriza.

“Ella representa los intereses de hombres de negocios como Paul Foster, Hunt y Margo, no hay nada que diga que ella representa al los alumnos de UTEP y a esta comunidad por no los conoce, esto es político”, aseguró.

Martínez dijo a los alumnos que si la Junta de Regentes no revierte su decisión de nombrar a Wilson como rectora, sigan adelante con las protestas hasta que ella misma decida irse.

“Díganle a todos lo controversial que ella (Wilson) es. Háganla sentir incomoda y sáquenla de aquí”, concluyó.