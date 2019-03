Nueva York— “Les habla la capitana Kate, pero pueden llamarme capitana, porque me llevó diecinueve años ganarme este título”.

Por lo general esas son las primeras palabras que los pasajeros escuchan resonar en las bocinas al abordar cualquier crucero con la capitana Kate McCue al mando. El anuncio continúa en tono amistoso y desenfadado, como la personalidad de la mujer que lo emite, pero también directo y tajante.

“La gente no suele llamar a los capitanes varones por su nombre de pila”, comentó hace poco la capitana McCue en una llamada telefónica desde su casa en Las Vegas.

La capitana McCue se convirtió en la primera estadounidense en dirigir un crucero en 2015, y está al mando del Celebrity Equinox –una embarcación de la flota de Celebrity Cruises que pesa 122 mil toneladas y mide 317 metros–. A partir de septiembre estará al mando del Celebrity Edge, una embarcación de mil millones de dólares que fue diseñada por mujeres y supervisada por Lisa Lutoff-Perlo, directora ejecutiva de Celebrity Cruises.

– ¿Qué fue lo que despertó tu interés por la navegación?

– Mi interés por la navegación comenzó a los 12 años. Viajé en un crucero de cuatro días con mis padres y mi hermano con motivo del Día de Acción de Gracias. Cuando regresamos, le dije a mi papá que me dedicaría a trabajar en los cruceros. Quería ser directora de cruceros. Mi padre me dijo que podía ser directora de cruceros, capitana o lo que yo quisiera.

– ¿Tienes que unirte a la marina para convertirte en capitán?

– Eso depende de tu país de procedencia. Puesto que soy estadounidense, tenía la posibilidad de asistir a una academia, que fue lo que hice, o podría haber comenzado a navegar sin licencia y luego registrar mis horas de navegación y hacer los exámenes cuando pudiera. La academia fue una opción mucho más organizada y estructurada por la enseñanza y los exámenes integrados al plan de estudios. También pude haberlo hecho por la vía militar y unirme a la marina.

– ¿Podrías describir el proceso que pasaste para convertirte en capitana?

– Cuando fui cadete trabajé en barcos bananeros navegando la ruta entre California y Ecuador. No estaba contenta haciéndolo porque sabía que quería navegar en un crucero. Envié solicitud a todos los cruceros y ninguno me respondió. Terminé solicitando trabajo en Disney como cantinera, pero estaba sobrecalificada para el puesto, probablemente porque jamás había sido cantinera. De cualquier forma, compartieron mi currículo y me contrataron como tercer oficial en un crucero de Disney.

Eso fue maravilloso, pero Disney sólo tenía dos embarcaciones y no había mucha opción de crecimiento. De 2003 a 2015 me dediqué a superarme, desde mi puesto base como segundo oficial, me convertí en primer oficial de cubierta, luego primer oficial de navegación, primer oficial de seguridad, directora de seguridad y capitana de tripulación.

– ¿Qué desafíos enfrentaste durante tu trayecto hasta tu puesto actual?

– No tengo historias de guerra. Sé que no sucede lo mismo en todos los casos, pero en realidad he sido bendecida en mi carrera. Sólo he trabajado en buques insignia internacionales donde todos pertenecen a alguna minoría. La mayoría de nosotros tenemos una religión, orientación sexual o nacionalidad distinta. Cuando me promovieron jamás recibí juicios negativos de la tripulación, y creo que el secreto es que siempre he estado rodeada de diversidad.

– ¿Ser capitana en 2018 y 2019 es muy distinto de lo que era hace una década?

– Antes solía hablarse de la ira del capitán. Esos capitanes eran hombres mayores, más estrictos y dirigían las embarcaciones de una manera muy distinta. Yo soy parte de la generación llamada los capitanes de la nueva era. Tenemos entre 30 y tantos y 40 y tantos. Hay una brecha interesante entre los capitanes que se están retirando y los más jóvenes que los están remplazando. Mi trabajo me gusta tanto que no pienso dedicarme a nada más en los próximos cuarenta años.

– ¿Por qué quisiste ser parte del Celebrity Edge?

– Quise ser parte del Edge porque desde que me uní a Celebrity Cruises en 2015 escuché hablar de esta embarcación espectacular que cambiará la forma en la que concebimos los cruceros y que hará evolucionar a la industria. Me encantan los cambios y yo quería ser parte de algo que aportara innovación y un nivel nuevo a la industria de los cruceros. Todo en esta embarcación es revolucionario. Se trata de la primera embarcación que fue diseñada en un laboratorio de realidad virtual en tercera dimensión.

– ¿Hay un gran timón en el barco como los que vemos en las películas?

– El timón de “Cristóbal Colón” ya no existe. La gente espera verlo, pero en las embarcaciones nuevas hay timones más pequeños que el volante de tu auto. En un crucero, llevamos un timón grande de un espectáculo y dejábamos que la gente navegara con él. Fue fantástico.

– ¿Tu gato Bug Naked sube a bordo?

– Bug Naked aborda cuando yo capitaneo, pero no cuando soy pasajera en un viaje. Ella tiene su rutina en el barco y yo tengo la mía. A los huéspedes les fascina que nos acompañe.