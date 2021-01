‘Zillennials’ recopilan palabras

Internet / La ‘generación z’ cuenta con un vocabulario propio

Cada generación representa una serie de características acordes a su tiempo. La ‘generación Z’, los llamados ‘zillennials’ por ejemplo, son jóvenes inquietos e irreverentes, preocupados por el cambio climático y con espíritu emprendedor y, además, también cuentan con un vocabulario propio, con palabras derivadas del universo de las redes sociales, de los videojuegos y del mundo anglosajón en general.

Muchas expresiones y palabras que usan, de hecho, no son más que términos en inglés, en la mayoría de los casos abreviados, traducidos y aplicados a algunas situaciones de la vida cotidiana.

Por eso, Babbel, la app de referencia en el aprendizaje de idiomas en línea, ha recopilado los términos más populares para tener mayor conocimiento del idioma que hoy hablan las personas de entre 15 y 25 años.

¿Estás preparado para conversar con un zillennial?

‘F’

Tiene su origen en el videojuego Call Of Duty: cuando un personaje muere, aparece el mensaje de “Presiona ‘F’ para mostrar tus respetos”. Esta letra trascendió como una manera de mostrar respeto y evolucionó hasta convertirse también en una expresión irónica. Así, suele acompañar publicaciones tristes o trágicas y forma parte de un sinfín de memes. También se puede encontrar a modo de mensaje en una conversación.

Cringe

Decir que algo es cringe es decir que es embarazoso o que da pena ajena. El significado de esta palabra en inglés es “gatear”, “hacerse pequeño”, en el sentido de esconderse y volverse casi invisible por la vergüenza. La palabra comenzó a utilizarse en TikTok para referirse a algunos videos y ha acabado por aglutinar a toda una categoría de contenido que puede buscarse bajo esa misma etiqueta. El adjetivo también abarca ahora situaciones que van más allá de los videos de la red social hasta calificar hechos de la vida real.

Streamer

Streamer es también uno de los términos que goza de mayor popularidad y tiene su origen en el anglicismo streaming, transmisión, directos o en vivos. Por tanto, streamer es aquel que se dedica a hacer directos en una plataforma web o red social, también en el campo de los videojuegos retransmitiendo sus partidas solo o con otros jugadores.

Baneado

“Estar baneado” quiere decir que un usuario tiene bloqueado el acceso a un determinado servicio, ya sea un foro, una web o un videojuego. La palabra es muy común en el mundo del gaming: puedes ser baneado si se incumplen algunas de las normas de la comunidad, entonces puede que otros jugadores empiezan a reportar a ese usuario, que si acumula varios reportes, acaba por ser baneado del juego.

Trolear

Esta es, probablemente, una de las palabras más populares de la lista, tanto que la RAE acaba de aceptarla dentro de sus nuevos términos. Derivada de “troll”, hace referencia a la acción de publicar mensajes ofensivos o provocadores con el objetivo de boicotear una conversación o de querer llamar la atención. El término también ha conseguido traspasar la pantalla hasta poder referirse a un “troleo” en una situación fuera de las redes, a modo de broma a otra persona.

Duets

Este término nace en TikTok para hacer referencia a la posibilidad de utilizar un video ya grabado por otro usuario, amigo o famoso, y grabarlo como si fuera un dúo, con la pantalla dividida por el video anterior y la nueva aportación. Es decir, los duets se han viralizado como un nuevo formato y han mantenido la palabra de origen inglés.

Flamear

Existen ya diversas acepciones de esta palabra, entre ellas, “despedir llamas”. Es precisamente esa la que más se asemeja a esta palabra utilizada en el contexto de los videojuegos y en donde ha adquirido popularidad entre los usuarios. Cuando alguien está jugando y “flamea”, está atacando a otros rivales o a miembros de su propio equipo, por lo que tiene una connotación negativa.

De rúcula

Decir que algo es “de rúcula” es decir que algo es genial o espectacular. Esta expresión también la emplean usuarios latinoamericanos y, gracias al poder de Internet, ha traspasado fronteras.

De Nascar o de nashe

Referirse a algo como que está “de nascar” o “de nashe” es una manera de calificarlo como épico o como adecuado. Por ejemplo, “Este stream está de nascar”. También se puede utilizar cuando se gana una partida.

YOLO

Uno de los tópicos latinos de la literatura universal ha calado hondo en las nuevas generaciones hasta incorporar a su vocabulario otro acrónimo derivado del inglés YOLO, o lo que es lo mismo que: You Only Live Once.

Este glosario básico sirve a usuarios de todas las edades para estar al día en los nuevos términos pero no hay que olvidarse que, como todos los idiomas, no dejarán de surgir nuevas formas de comunicarse.