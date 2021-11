Z06: el segundo capitulo del nuevo Corvette

Ciudad de México- Cuando la octava generación del Chevrolet Corvette salió a la venta el año pasado causó sensación por la ubicación central trasera del motor, que es la configuración que usan los superautos deportivos.

Pero los seguidores de este modelo sabían que, aunque radical, este sería el primer paso y que eventualmente llegarían versiones con mayor desempeño.

Y quienes son realmente fieles admiradores de este auto sabían que el siguiente paso sería la versión Z06 o su sucesor.

No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y el Corvette C8 acaba de escribir su segundo capítulo, pues la versión Z06 ya está aquí.

Como es de esperar, su potencia es mayor que la de la primera versión llamada Stingray, para ser exactos aumenta en 175 caballos. Es decir que pasa de los 495 caballos de la versión Stingray a 670 caballos que vienen sazonados con 460 libras-pie de torque.

Pero el V8 de la nueva versión Z06 es realmente interesante por varios aspectos. En primer lugar, tiene menor desplazamiento que el motor 6.2 litros del Corvette Stingray; en el Z06 el motor es de 5.5 litros, es decir que es 0.7 litros más pequeño.

En segundo lugar, los lectores astutos al ver la relación que hay entre la potencia y torque del nuevo Z06 podrán darse cuenta de que este motor no es supercargado como podrían suponer o esperar los fanáticos del Corvette. En efecto, el V8 de 5.5 litros del nuevo Corvette Z06 es NATURALMENTE ASPIRADO.

En tercer lugar, tiene doble árbol de levas a la cabeza a diferencia del Corvette Stingray cuyo motor tiene varillas de empuje.

Esto se combina con el cigüeñal de plano delgado para dar una gloriosa línea roja de 8600 rpm y un rugido furioso que no estaría fuera de lugar en un superauto italiano.

Mientras que el tacómetro del Corvette C8 Stingray acaba a las 7 mil revoluciones, el del Corvette Z06 llega hasta las 9 mil revoluciones.

La transmisión es de 8 velocidades tipo DCT con doble embrague automatizado y la tracción es trasera.

La suspensión ha sido reforzada y se cambia la calibración y respuesta del sistema de amortiguación variable Magnetic Ride Control.

Los frenos son más grandes que los de la versión Stingray y además tienen más pistones; los delanteros tienen calipers de seis pistones en lugar de los 4 del Stingray y los traseros tienen cuatro pistones en vez de los dos que tiene el Stingray.

Los rines delanteros son de 20 pulgadas, mientras que los traseros son de 21. De manera opcional pueden ser de fibra de carbón, para reducir la masa no suspendida en 18.6 kilogramos.

Las llantas son más anchas; adelante son 275/30ZR20 y atrás son 345/25ZR21. Para acomodar estos neumáticos más grandes, las salpicaderas delanteras son 3.04 centímetros más anchas y las traseras son 4 cm más amplias.

Las fascias son diferentes: la delantera tiene tomas de aire más grandes y la trasera tiene un difusor aerodinámico más amplio con salidas del escape centrales.

De serie la defensa delantera tiene un divisor aerodinámico y en la parte trasera hay un spoiler ajustable que incluye una extensión que al instalarse aumenta la fuerza descendente en 165.6 kilogramos al conducir a 299.3 km/h.

De manera opcional se ofrece un paquete aerodinámico de fibra de carbón que añade alerones en los extremos del spoiler delantero, un alerón trasero montado en pedestal y deflectores en la parte inferior del auto.

La producción del nuevo Chevrolet Corvette Z06 empieza el próximo verano en la planta de Bowling Green Kentucky, tanto en versiones con volante izquierdo como derecho, con lo que queda claro que Chevrolet desea vender este deportivo en todo el mundo y ofrecer la configuración correcta de ubicación del volante en todas partes.