Ya no es tan rentable negocio de vestir al 'Niño'

Ciudad de México— Vestir al "Niño" ya no es un oficio demandado y mucho menos fabricar la ropita típica de una tradición que está cayendo en el olvido por el desinterés de las nuevas generaciones.

En el centro del país todavía hay fábricas que elaboran la ropa del "Niño" que se presenta en festividad del Día de la Candelaria, pero cada vez venden menos.

Creaciones Guadalupe tiene su fábrica en el Estado de México y su tienda en la calle de Talavera, en el Centro de la Capital del País

Pese a estar en una de las zonas tradicionales para la comercialización de estos trajes, en esta temporada las ventas han disminuido 50 por ciento respecto al año anterior, expresó Paola García, encargada de ventas de la empresa.

García mencionó que entre 50 y 60 por ciento de sus clientes tienen más de 40 años de edad.

Otro caso es el de Creaciones Elena, donde las ventas cayeron 40 por ciento respecto a la temporada de 2018, dijo Ricardo González, encargado de la empresa.

Para ambos negocios la temporada de venta inicia el 2 de enero y concluye el 2 de febrero, aunque hay un reducido número de personas que puede acudir todavía hasta el 5 de febrero.

Especialmente para este año, el desabasto de combustible, que tomó mayor fuerza a principios de enero, fue una de las razones por las que las personas que compran al mayoreo decidieron no acudir a los locales.

"Nos refieren los clientes que (la razón) es la crisis que hubo respecto a la gasolina, la gente no quiso venir porque no se quería arriesgar a quedarse sin gasolina", comentó García.