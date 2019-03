Ya es tiempo de preparar su declaración anual

A partir de este lunes uno de abril inicia el período para presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien puso a disposición dos nuevas herramientas para que las personas físicas puedan revisar con tiempo la información precargada.

De esta manera, si faltara algún documento, se tiene la oportunidad de corregirlo y evitar problemas al momento de solicitar la devolución de impuestos.

Una de esas herramientas es el Visor de Nomina que genera un resumen de todos los ingresos por medio de esta vía, identificando cuántos son gravables (por los que retienen el Impuesto Sobre la Renta o ISR), como no gravables (exentos de impuestos).

Para evitar problemas, la dependencia aconseja comparar los recibos de nómina contra ese reporte, y en caso de haber diferencias, acercarse con el patrón para revisarlo.

El visor puede consultarse en la página http://omawww.sat.gob.mx/declaracionanual/Paginas/visordenomina.htm, donde se cuenta con un video con la guía completa sobre cómo utilizarlo.

La otra herramienta es el Simulador de declaración anual 2019, que genera un borrador de lo que se presentara en el ejercicio fiscal, el cual incluye si se tiene saldo a favor.

A través de la liga https://www.sat.gob.mx/declaracion/08102/simulador-declaracion-anual-personas-fisicas-20188 se podrá verificar que se encuentren presentes todos los gastos deducibles, así como detectar aquellos que no deberían de estar ahí.

El simulador no genera una propuesta, no hay guardado, ni enviar la declaración o la vista previa; pero si se podrá conocer el aproximado del saldo a favor.

Por medio de estas aplicaciones el SAT facilita a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; a través del uso intensivo de las tecnologías, lo cual refleja en finanzas sanas para el país.

Durante el año pasado, 250 mil personas físicas en Ciudad Juárez estuvieron obligadas a declarar sus ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

