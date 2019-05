Ya afecta a ciudadanos efectos de austeridad: IP

Ciudad de México— El sector patronal señaló que los mexicanos padecen ya los efectos de una austeridad sin estrategia que aplica el Gobierno.

En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, dijo que el Gobierno debe enfocarse a disminuir los gastos operativos pero no el gasto social.

"Los mexicanos ya padecen las consecuencias de una austeridad sin estrategia. En Coparmex respaldamos la eliminación de dispendios, gastos suntuarios y privilegios que no benefician en nada a los ciudadanos y tampoco aportan al crecimiento del país y, por el contrario, crean espacios de opacidad, corrupción y desconfianza.

"Enfocarse en disminuir los costos operativos, mientras no se afecte el gasto social y la inversión productiva, es posible", manifestó.

Añadió que los recortes adicionales, especialmente en sectores estratégicos, grandes inversiones y proyectos de gran envergadura, deben analizarse desde una óptica de costo-beneficio social para el País.

"Deben ser recortes racionales, bien planeados y no generalizados", subrayó De Hoyos.

Exhortó al Gobierno a elegir una austeridad que sea racional, a que invierta de forma estratégica y transparente en los proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de la gente, generen empleos, inversiones y garanticen el desarrollo sustentable de nuestro país.