Vulneraría reforma a Banxico relación con EU: Díaz de León

Ciudad de México— La aprobación de la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) afectarían las relaciones financieras internacionales de México, principalmente con Estados Unidos, advirtió Alejandro Díaz de León, gobernador del banco central.

"(De aprobarse esta reforma) se podría poner en riesgo los acuerdos con instituciones monetarias y financieras del exterior, en los que participa el Banco de México, lo que podría vulnerar las relaciones bilaterales del Estado Mexicano con los Estados respectivos, en especial con los Estados Unidos", advirtió Díaz de León en una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Por ejemplo, habría un riesgo para la línea Swap, que este año otorgó la Reserva Federal de Estados Unidos a Banxico por 60 mil millones de dólares y fue clave para generar la confianza en el mercado cambiario nacional.

Dicha línea de crédito ayudó a que el tipo de cambio recuperara sus niveles, luego de la depreciación que tuvo en marzo y abril.

El gobernador del banco central, adelantó que algunas autoridades de los Estados Unidos encargadas de prevención de operaciones ilícitas, ya han tenido acercamientos para expresar sus consideraciones en cuanto al riesgo de la reforma.

"Si las autoridades del exterior en los mercados del exterior advierten un incremento del riesgo de las instituciones mexicanas, el cual ya está catalogado elevado, ello podría propiciar la imposición de mayores financieras mexicanas que guardan relación con las instituciones financieras de esas jurisdicciones. Todo esto es contrario a los propósitos que la iniciativa busca atender", aseveró.

La iniciativa de ley obligará a Banxico a aceptar el exceso de dólares en efectivo que la banca comercial no pueda repatriar e incorporar dichos dólares a su reserva internacional. No obstante, Díaz de León, aseguró que los dólares no servirían para la reserva.

"La moneda extranjera en efectivo que el Banco de México esté obligado a adquirir no cumpliría con las condiciones económicas para formar parte de los activos internacionales, es decir no sirven de reserva internacional. Tales activos no contarían con la disponibilidad inmediata que se requiere para que sean utilizadas como reservas. En las operaciones cambiarias sería imposible liquidarlas por estar en efectivo", dijo.

El objetivo de la reserva internacional, explicó, consiste en mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional al compensar los desequilibrios que entre los ingresos y egresos de divisas del País, lo que se logra cuando los activos de esa reserva puedan ser liquidados de manera inmediata.