Vivirá México estanflación 'light': Barclays

Ciudad de México.— El mundo vivirá una estanflación "light", que implica un crecimiento económico menor al de años anteriores y una inflación por arriba de las estimaciones de los bancos centrales, pero todavía de un dígito, y México no estará exento de ello, señaló Barclays.

Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica del banco, explicó que la estanflación es la combinación de crecimiento económico cero y una inflación de doble dígito; sin embargo, dijo que eso no se está viviendo.

"El mundo, conforme la Reserva Federal de Estados (Fed) está siendo más gradual, no está subiendo las tasas de manera así tan rápida, vamos a lo que yo llamo una estanflación 'light', y México va a tener que vivir eso", declaró.

Al respecto, refirió que Barclays tiene estimado que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá este año 2.0 por ciento, una proyección por arriba de la de algunos analistas que consideran que será de 1.2 por ciento.

"¿Por qué estamos un poquito más optimistas que el resto? Porque México está creciendo. No hubo un paquete de estímulos fiscales para paliar la pandemia, pero el mundo está viendo con buenos ojos hoy que la deuda no se eleve", comentó en conferencia de prensa.

Casillas indicó que la inflación de México, que en mayo pasado fue de 7.65 por ciento a tasa anual, es consecuencia, casi en su totalidad, de efectos externos.

"La inflación es casi toda importada. Sí hay una parte de inflación del lado de la demanda aquí, pero es una parte menor, que son los precios de gasolinas, materias primas, granos, alimentos, que ha hecho que esté en lugares que no veíamos desde el 2001", dijo.

Al respecto, opinó que un factor importante ante esta elevada inflación ha sido el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), donde la parte más importante son los subsidios a las gasolinas y el diesel, así como la eliminación de aranceles.

"Si no hubieran puesto el puro subsidio, estaríamos hablando de una inflación directa de 9.7 por ciento. Se han criticado un poco los subsidios, a mí no me gustan los subsidios en lo particular, pero en las circunstancias en las que estamos y la forma en como se ha hecho, yo creo que es la correcta en este momento que estamos viendo", opinó.

Además, sostuvo que subsidiar las gasolinas no nada más está beneficiando a las personas que tienen autos y que pertenecen a los deciles de mayores ingresos.

"Creo que se está ayudando a toda la población porque hay muchos efectos secundarios", resaltó.

Sobre el comportamiento de la inflación, Casillas sostuvo que tocó su pico en la primera quincena de abril y ya empieza a "bajar", aunque todavía no es tan evidente.

Agregó que la estimación de Barclays es que la inflación sea de 6.8 por ciento al cierre de este año y que la tasa del Banco de México (Banxico) llegue a 9.0 por ciento, con aumentos de 50 puntos base, salvo que la Fed realice un alza de 75 puntos base que llevarían al banco central mexicano a aprobar incrementos en la misma magnitud.