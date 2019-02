Viven viacrucis por el Infonavit

Ciudad de México— El programa de ayuda a deudores del Infonavit en las peores condiciones no fue una buena noticia para muchos de los acreditados hipotecarios que quedaron fuera y enfrentan el viacrucis de pasivos impagables.

El programa pide tener más de 40 años, no rebasar los cuatro salarios mínimos de sueldo, 24 meses de pagos continuos, una deuda que sea 1.5 veces el monto del crédito original y que el crédito haya sido contratado a 15 años.

Pero hay casos dramáticos que se quedaron en el límite para ser aceptados.

Enrique contrató su crédito en 2001, por 220 mil 795 pesos en veces salario mínimo, a una tasa que parecía atractiva, 9 por ciento anual.

Con dos periodos de desempleo de seis meses a lo largo de estos años, su deuda se reestructuró en dos ocasiones y por este proceso, más los movimientos en el salario mínimo, ahora debe 281 mil 737 pesos.

"En este momento no cumples con los requisitos para acceder al beneficio", le respondió la página de Infonavit sin darle más razones al consultar si era beneficiario del programa Responsabilidad Compartida.

Otro caso es el de Juan J., trabajador que recibió su crédito en enero de 2016 por 153 mil 200 pesos.

En enero pasado, pese a que sus aportaciones patronales y los descuentos sobre su nómina se han hecho oportunamente durante tres años, así como aportaciones adicionales a capital, actualmente registra un saldo de 168 mil 533 pesos.

Sergio San Sebastián, director general de Credimejora, consideró positivo el programa del Infonavit, así como las condiciones establecidas para acceder al programa.

Sin embargo, señaló que justo casos como los de Enrique y Juan podrían buscar la reestructura del crédito con un banco, al quedar sin opciones con el Infonavit.