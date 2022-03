Vitas, no autorizada para captar recursos: CNBV

Ciudad de México.– Las empresas Yox Holding, Vitas Consulting, Era Capitalinver (comercialmente conocida como Era Capital), Franquicias Millennium y Consorcio Bainet (cuyo nombre comercial es Smart Business) no cuentan con autorización para captar recursos del público en general, advirtió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Se hace un llamado al público en general a que no realice operaciones, actividades o uso de los servicios de las empresas arriba mencionadas, derivado del incumplimiento de las leyes financieras y que requieren expresa autorización de esta Comisión. La modalidad de Sociedad Anónima S.A.P.I. (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable) no otorga la calidad de entidad financiera autorizada o regulada por la CNBV, por lo que dicha modalidad no legitima ofrecer inversiones o servicios financieros”, indicó en un comunicado.

PUBLICIDAD

Antes de ahorrar o invertir se debe verificar que la institución financiera cuente con previa autorización, regulación y supervisión de las autoridades financieras, exhortó.

El regulador enfatizó que quien realice actividades y prestación de servicios financieros, ya sea directa o indirectamente, y considerados como reservados por las leyes federales financieras, requieren de la autorización, registro o concesión gubernamental, según corresponda, para poder ofrecer, promover o prestar sus servicios.

“Es ilegal el hecho de ostentarse, promover, ofrecer, o prestar, directa o indirectamente, de cualquier forma, las actividades o servicios financieros reservados previstos en las leyes financieras mexicanas por parte de empresas o entidades que no formen parte del sistema financiero en México y, por lo tanto, al no contar con autorización, registro o concesión para ello, o no estar en proceso para su obtención, están impedidas legalmente para realizar actividades reservadas”, abundó.