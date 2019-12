Vigilará EU dinero de reforma laboral

Monterrey— Una de las funciones que tendrá el Comité Laboral Interagencial para Monitoreo y Cumplimiento de Estados Unidos, incluido en la ley de implementación del T-MEC que analiza el Congreso de Estados Unidos, será la vigilancia del presupuesto dedicado por el Gobierno mexicano para la implementación de la reforma laboral.

De acuerdo con una acta enviada al Congreso estadounidense, México se comprometió a destinar 829 millones de dólares del 2021 al 2023 para la implementación de la reforma laboral.

Por año, detalla el documento, el presupuesto para el 2021 será de 176 millones de dólares, para el 2022 de 325 millones y en el 2023 de 328 millones.

Héctor Villarreal, director del Centro de Estudios Económicos y Presupuestarios, consideró que el presupuesto asignado no representara una presión relevante para las finanzas públicas federales.

"Cuando se busca una política publica importante, por lo general, ésta va asociada con un presupuesto importante. Hay pocas excepciones y ésta es una de ellas, porque esta política (la reforma laboral) tiene que ver mucho más con regulación que con una acción propia del Gobierno".

No obstante, señaló que pese a no ser un monto tan significativo sigue siendo prioritario que se destine adecuada y eficientemente de modo que cumpla con los objetivos, como la creación de los Tribunales Laborales.

El Comité Laboral Interagencial evaluará semestralmente si México está proporcionando los fondos adecuados para implementar y hacer cumplir la reforma laboral.

"Específicamente si México ha proporcionado fondos consistentes con los compromisos asumidos", refiere el documento.

También se vigilará si el País ha implementado los Tribunales Laborales, la entidad de registro y los Centros de Conciliación, de acuerdo con el cronograma establecido.

En este sentido, el cronograma establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie operaciones en el 2021, un año después entrarán en función los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales locales, y en el 2023 lo harán el Centro y los Tribunales federales.

Además, el documento del Congreso estadounidense determina que las revisiones laborales se centren en ocho sectores: automotriz, autopartes, aeroespacial, industria panificadora, electrónicos, call centers, minería y siderurgia.

Al respecto, Villarreal consideró primordial que se definan las facultades que tendrá el Comité Laboral Interagencial sobre las empresas de los sectores.

El presupuesto aprobado para el 2020 de la reforma laboral es de mil 402 millones de pesos, equivalentes a 70.1 millones de dólares, de acuerdo con el tipo de cambio esperado para el próximo año en la última Encuesta de Banxico sobre las Expectativas de los Especialistas del sector privado.

En total, del 2020 al 2023 se estarían dedicando casi 900 millones de dólares para la implementación de la reforma laboral.