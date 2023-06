Vienen sanciones por carta porte

Ante la cercanía para la implementación correcta de la carta porte, el 97% de empresas aún no están listas para cumplir con el llenado sin errores, comentó Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.

Recordó que desde enero del año pasado entró en vigor este complemento y hasta el momento el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido permisivo en el cumplimiento, pero a partir de agosto, cuando comienzan las sanciones, se prevén problemas para micro y pequeños transportistas, que representan ese porcentaje.

“La carta porte la tenemos que hacer, es un mandato desde enero del 2022, pero lo que se ha facilitado todo este tiempo es que, como no hay sanciones por errores en el llenado, no se está aplicando al 100 por ciento en algunas empresas y no hay ninguna repercusión”, comentó.

“El problema va a ser en agosto, cuando se termina el beneficio, porque todas estas empresas no están listas para cumplir como la marca la ley”, agregó.

Dijo que sólo las grandes compañías, que son tres de cada 100, tienen la capacidad y la infraestructura para cumplir con todos los requisitos que pide el SAT en el llenado de más de 140 campos.

“Si las grandes empresas, que generalmente tienen la capacidad para contratar o desarrollar en sus empresas sistemas para hacer esto, todavía batallan, el problema para micro y pequeñas empresas está bastante fuerte”, destacó.

El líder de los transportistas recordó que el SAT prometió una aplicación a los micro y pequeños empresarios para el llenado correcto de este complemento, la cual no se ha dado hasta el momento.

Además, luego de que la Suprema Corte de Justicia avaló la reforma que originó el documento impuesto por el SAT a los transportistas para verificar el origen legal de sus mercancías, Sotelo mencionó que en Juárez no esperan problemas, pues no hubo empresas que se hayan amparado contra esto, como lo hizo Sabritas en todo el país.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx