Viene ‘lo peor’ del bloqueo en puentes

El nuevo bloqueo al transporte de carga impuesto por el Gobierno de Texas al transporte de carga local por tiempo indefinido, empeorará la débil economía que ya registra la ciudad, advirtieron afectados.

Sólo este sábado pasado, cuando arrancaron las revisiones exhaustivas en los cruces de Américas y Zaragoza, se quedaron varados 450 tráileres con mercancías por alrededor de 72 mil dólares cada uno, por lo que la carga “atorada” ascendió a 32 millones de dólares en un día, expusieron el BEF y la Asociación de Transportistas.

Jesús Manuel “Thor” Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo (BEF), señaló que este bloqueo viene a complicar la economía de la ciudad, pues recordó los más de 40 mil empleos, principalmente de la industria maquiladora, perdidos en los últimos siete meses, así como la baja que se arrastra en las exportaciones.

“Ahora con este bloqueo, la maquila y la derrama se vienen para abajo; por octubre y noviembre pasados se puso complicado el cruce de mercancías, y si le agregamos que viene el consumo lento en Estados Unidos, el dólar bajo y la producción baja en las maquilas, el panorama se ve complicado”, dijo.

Agregó que aunque la aduana del vecino país informó la ampliación de horarios en algunos cruces para ayudar a facilitar el cruce de tráileres, la medida no será suficiente, pues las cargas varadas se irán acumulando.

De acuerdo con datos de Index y transportistas, las cargas varadas en el peor bloqueo registrado en esta ciudad durante septiembre y octubre de 2023, ascendieron a cerca de 25 mil, las cuales una vez quitado el bloqueo tardaron meses para cruzar, mientras que gran parte de las empresas recurrieron a paros y despidos.

Sin dejar atrás el aumento en sus costos al buscar alternativas como el transporte aéreo para hacer llegar sus mercancías a tiempo a sus destinos y evitar multas millonarias por demoras.

“Thor” Salayandía lamentó que “lo malo es que no tenemos para cuándo, no sabemos cuándo las vayan a quitar (revisiones), esto a raíz de los migrantes que siguen llegando a la frontera; era de esperarse, no hay nada que nos diga lo que va a pasar”.

Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas en Ciudad Juárez, dijo que ante el casi nulo cruce de cargas en los puentes de Zaragoza y Américas, las empresas transportistas están optando por cruzar por San Jerónimo y Tornillo.

Señaló que se espera un escenario desastroso tomando en cuenta que se está a fin de mes y los envíos aumentan, por lo que se agravará el cuello de botella en los cruces.

Reiteró que sólo este sábado sumaron casi 500 cargas varadas, por lo que se ve un panorama muy complicado debido a la debilidad que ya se registra desde el año pasado.

Expuso que además este tipo de acciones desalientan a las empresas e inversionistas, pues hay las que tienen operaciones aquí y en otras fronteras de México, y sólo aquí presentan problemas para poder operar y exportar.

Recordó que Juárez y Acuña, son las únicas fronteras que tienen abierta la puerta a los migrantes y es por eso que siguen llegando a estas ciudades, por lo que el Gobierno de Texas activa este tipo de medidas.

“Esto puede causar también que las empresas puedan irse mejor a esas otras fronteras donde no tengan este problema”, dijo.

Agregó que en el caso de las empresas transportistas, estos bloqueos reavivan el desánimo de los trabajadores, principalmente de los operadores que son quienes se enfrentan a horas de espera en los cruces internacionales.

Horarios

CBP informó el sábado pasado la ampliación de horario para el transporte de cargas en los cruces internacionales a partir de este 29 de abril. El cruce de Américas operará de 6:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes y estará cerrado sábado y domingo.

El cruce de Ysleta operará de 6:00 am a 12:00 am de lunes a viernes, los sábados de 6:00 am a 2:00 pm y los domingos cerrado; Santa Teresa de 6:00 am a 10:00 pm entre semana, los sábados de 8:00 am a 4:00 pm y en Tornillo de 8:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes y los sábados de 8:00 am a 4:00 pm, domingos cerrado.

Las exportaciones a Estados Unidos por Ciudad Juárez sumaron en enero pasado nueve meses de caída. En el primer mes del año cruzaron al vecino país por esta frontera 4 mil 976 millones 324 mil dólares en mercancías, que fueron 22.7 por ciento menos que en diciembre pasado y 3.7 por ciento menos que en enero del 2023.

Los datos históricos del Inegi arrojan que enero de 2024 es el primero en los últimos tres años en que se registran números negativos, pues en ese mes de 2023 se tuvo un crecimiento del 13.9 por ciento y en 2022 del 11.5 por ciento. En 2021 sí hubo una baja en los envíos de 5.3 por ciento y en 2020 del 9.3 por ciento.

