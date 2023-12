Video: Reanudan operaciones en cruce ferroviario en Juárez

Ciudad Juárez.- Minutos después de las 3:30 de la tarde de este viernes, el ferrocarril cruzó hacia El Paso Texas por el ‘Puente Negro’, luego de cinco días en que permaneció cerrado el cruce.

Previamente, se observó en el lugar que llegaron elementos de la Guardia Nacional e hicieron revisión de los vagones.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) cerró los cruces ferroviarios internacionales en El Paso y de Eagle Pass, Texas, el 18 de diciembre y la mañana de hoy anunció a través de un comunicado de prensa, que a las 2:00 de la tarde hora este serían reabiertos.

En el comunicado de prensa que difundió, menciona que continuará priorizando la seguridad fronteriza según sea necesario y que se seguirán evaluando las situaciones y ajustando los planes operativos para desplegar recursos contra quienes no utilizan vías o procesos legales como CBP One y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

“Para enfrentar el desafío que estamos viendo actualmente en la frontera suroeste, CBP continúa utilizando todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad de nuestros agentes y oficiales, y de los migrantes que a menudo son engañados y victimizados por organizaciones criminales transnacionales”, menciona.