Venta de Fox Sports no beneficiará a usuarios

Ciudad de México— La venta de los canales deportivos Fox Sports, medida impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que avance la fusión Disney-Fox, no traerá beneficios directos para usuarios, dijeron analistas.

Las tarifas de los servicios de televisión de paga han subido en los últimos años y han sido uno de los pendientes de la reforma de telecomunicaciones, sin embargo, las condiciones impuestas por IFT para dicha fusión no tienen como objetivo la disminución del precio de los paquetes de TV restringida, señalaron.

Jorge Fernando Negrete, especialista en telecomunicaciones, afirmó que el beneficio directo será para los operadores de televisión de paga, sobre todo para Grupo Televisa, que concentra 60.9 por ciento del mercado de televisión de paga.

"Lo único que se buscó es generar una regulación en derecho de la competencia pero no en beneficio de los usuarios. (Con las condiciones para la fusión Disney-Fox) no está garantizado que el consumidor va a tener baja de tarifas o mejor calidad de servicios.

"Desde la reforma de telecomunicaciones, se buscó generar competencia y bajar los servicios y sólo se logró en fijo y móvil, nunca en televisión de paga, que año con año han aumentado sus tarifas", advirtió.

Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), dijo que está pendiente conocer la resolución completa, y esperan que en caso de que ésta evite ventas atadas a proveedores de TV de paga, entonces un beneficio podría ser que puedan comprar canales separados y trasladar beneficios al consumidor, al sólo venderle los canales que quiere.

Miguel Flores Bernés, especialista en competencia, dijo que el IFT actuó de forma ortodoxa en la imposición de condiciones y se basó en el análisis que dicta la Ley Federal de Competencia,

Asimismo, afirmó que el plazo de un año para vender Fox Sports es adecuado.